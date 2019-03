Ontwikkelaar genomineerde Pinktrainer: "Maak trainen tijdens kankerbehandeling standaard"

Sporten tijdens je chemobehandeling. Dat is de kern van de Pinktrainer, een e-healthapplicatie die vrouwen bij borstkanker helpt om beter te herstellen en fysiek en mentaal fit te blijven. De app is gemaakt door Monique van Dijk uit Haaksbergen en René Loek uit Boekelo en genomineerd voor de Nationale Zorginnovatieprijs die over één week wordt uitgereikt.

Monique had zelf borstkanker in 2016 en won een jaar later het WK Bodybuilden. Door haar ervaring met trainen, voeding en borstkanker besloot ze de app te gaan ontwikkelen. De afgelopen tijd is de app getest met zo'n vijftig vrouwen. Morgen gaat de app online, die alleen verkrijgbaar is via oncologen of fysiotherapeuten.

Prijs

De Zorginnovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de innovatie die het meest verschil gaat maken in de Nederlandse zorg. Naast Pinktrainer zijn negen andere initiatieven genomineerd. Tot 14 maart kan er gestemd worden.

Monique van Dijk hoopt dat met de nominatie en misschien de prijs deuren open gaan in ziekenhuizen: "Het biedt toegang. Het opent deuren richting ziekenhuizen en fysiotherapeuten. Mijn droom is dat trainen tijdens de behandeling van kanker 'standard of care' wordt. Dat is in landen om ons heen al zo, maar in Nederland niet."

