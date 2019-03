Nieuw onderzoek dodelijke steekpartij Reutum

Bij de steekpartij kwam Winterswijker Roelof Esman om het leven, zijn broer raakte gewond. De twee verdachten zijn de Enschedese oud-profvoetballer Ruud ter H. en zijn broer Frank. Ze werden vorig jaar veroordeeld tot 12 jaar cel.

Verzoeken

De broers Ter H. gingen in hoger beroep. Op een speciale zitting twee weken geleden vroegen ze om het horen van extra getuigen en meer onderzoek naar een bebloed tuinkussen en messen. Het gerechtshof heeft vandaag bepaald dat er elf getuigen opnieuw gehoord gaan worden. Onder die getuigen zijn twee agenten en twee ambulancemedewerkers.

Volgens de advocaat van de verdachte broers is er misschien geknoeid met bewijs. Het mogelijke moordwapen is vastgepakt door een ambulancebroeder. Die had eerst de wonden van het slachtoffer en vervolgens verdachte Ruud 'bekeken'. "Mogelijk heeft er zo contaminatie plaatsgevonden", zegt advocaat Speijdel. Op het mes zijn sporen gevonden van zowel Ruud als slachtoffer Esman. Deze broeder en een collega worden opnieuw bevraagd.

Leugens?

Maar ook verschillende mensen die de fatale avond aanwezig waren in het café worden opnieuw ondervraagd. Volgens de advocaat hebben ze onbetrouwbaar verklaard. "Ze zeggen telkens wat anders, of logen aantoonbaar. Daarnaast hadden ze zeker dertig biertjes op, sommigen zelfs in combinatie met drugs. Hoe betrouwbaar is hun geheugen dan?" Het gerechtshof stemt toe om hen te horen.

Een verzoek om extra onderzoek naar mogelijk gerommel met messen en een tuinkussen is afgewezen. Het doel van het onderzoek is niet duidelijk genoeg gemaakt, zegt het gerechtshof. Volgens de advocaat was een bloederig mes door een agent in een tuinkussen gevouwen. Dat tuinkussen kwam van de naastgelegen camping en was meegenomen door de broer van het dodelijke slachtoffer. Maar die broer was ook gewond. Ook was het bewijsmateriaal volgens Speijdel niet goed gelabeld.

Opnames

De verdediging van de twee Enschedese broers krijgt ook audio-opnames van verschillende verhoren. Het gaat om gesprekken van de politie met de eigenaren van het café. Die zijn uitgeschreven, maar de advocaat wilde ook de daadwerkelijke opnamen horen. "De ene keer schijnt de eigenaresse te zeggen dat ze niets heeft gezien, omdat ze op de wc zat. De andere keer zou ze gezegd hebben dat ze Ruud met een mes heeft gezien. De derde keer dat ze niemand met een mes heeft gezien." Hij wil met eigen oren horen op welke manier dat nou is gezegd.

Omdat er nu veel getuigen moeten worden gehoord, is onduidelijk wanneer de hoger beroepszaak verder gaat.