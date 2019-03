Gerard Nijkamp: "Het past niet bij PEC om Jaap aan zijn contract te houden"

"Het past niet bij een club als PEC om een trainer met de ambities van Jaap aan zijn contract te houden", zegt Gerard Nijkamp hierover. "We vinden het natuurlijk erg jammer. We werken uitstekend samen en dat wilden we voortzetten, maar hij is ook een trainer met veel ambities en dit is natuurlijk een mooie uitdaging voor hem."

Vergoeding



Stam had eveneens een clausule in zijn contract (tot medio 2020 red.) opgenomen dat hij mocht vertrekken naar een topclub. "We ontvangen dus een transfersom voor hem. Hoe hoog gaan we niet zeggen. Maar als we dan in deze zaak ergens tevreden over moeten zijn, dan is dat het wel", vervolgt Nijkamp.

Opvolger

Stam, die pas zes duels de leiding had over PEC Zwolle, krijgt dus alweer een opvolger in de provinciehoofdstad. "Daar is het nu nog te vroeg voor", vertelt Nijkamp. "Maar we zijn natuurlijk wel bezig met een lijst. Nu blijkt maar weer eens hoe snel het kan gaan in de voetballerij."