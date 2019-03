Praat Mee: ik ben tevreden met mijn werkgever

Kan je niet stemmen? Druk dan hier.

'Beste Werkgever van Nederland'

Drie Overijsselse bedrijven zijn in the running voor de titel 'Beste Werkgever van Nederland'. Bouwbedrijf De Groot uit Vroomshoop, woningcorporatie Domijn uit Enschede en consortium Urenco uit Almelo. Donderdag wordt bekend wie met met de prijs aan de haal gaat.

Elk jaar wordt per branche bepaald welke organisaties het keurmerk krijgen. Het is dus niet zo dat er per branche maar één winnaar uitkomt. Van alle bedrijven die het keurmerk ontvangen, wint één bedrijf de titel 'Beste Werkgever van Nederland'. Als een bedrijf zich aanmeldt voor het keurmerk, moeten alle werknemers een vragenlijst invullen. Die uitslag is bepalend voor de uitslag.

Praat Mee

Komt het bedrijf waar jij werkt in aanmerking voor zo'n keurmerk? Stem en praat met ons mee in de reacties hieronder, op Facebook of via WhatsApp. Je kan ook een spraakbericht insturen en dan hoor je wellicht je reactie terug in de radio-uitzending 's avonds. Insturen kan naar het nummer 06 570 33 333.