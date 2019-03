Financiële steun voor vijf buiten-beweegprojecten in Overijssel

Vijf Overijsselse initiatieven die te maken hebben met buiten bewegen krijgen financiële steun. Per project stelt de provincie Overijssel maximaal 20.000 euro beschikbaar. Het gaat om projecten in Diepenheim, Zwolle, Nijverdal, Bentelo en Diepenveen.

De vijf initiatieven wonnen de Challenge Bewegen in de Openbare Ruimte van de provincie. Gedeputeerde Bert Boerman maakte vanmiddag de winnaars bekend in het provinciehuis in Zwolle. De winnende projecten op een rijtje:

Sporten en bewegen in de buitenlucht (Diepenheim)

Een initiatief waarin inwoners en professionals uit Diepenheim de handen ineen hebben geslagen om een ruimte, zo groot als een voetbalveld, te benutten voor groen en beweging. Er komen onder andere toestellen om kracht, lenigheid en coördinatie te trainen, een beachveld en paden voor kleine ommetjes en fietscross.

3x3 Unites meets provincie Overijssel (Zwolle)

Een initiatief van Stichting 3x3 rond de nieuwe olympische sport 3x3 basketbal, gericht op kwetsbare jongeren in Zwolle. Verschillende jongeren uit Zwolle worden opgeleid om laagdrempelige sportactiviteiten en evenementen te organiseren voor jongeren uit de wijk. Ze basketballen op bestaande basketbalveldjes in Zwolle

3x3 Terug naar het pleintje (Nijverdal)

Basketbalvereniging The Valley Bucketeers wil de openbare ruimte benutten om de 3x3 basketbalsport en het buitenspelen te promoten en bevorderen. Dit doen ze door de realisatie van een 3x3 basketbalveldje in Nijverdal en daar beweegactiviteiten en evenementen te organiseren.

Bentelo Beweegt

Een initiatief waarin diverse verenigingen en inwoners van Bentelo een beweegroute voor jong en oud in het dorp willen realiseren. De beweegroute is te gebruiken door bijvoorbeeld de ouderengym, voor trainingen van coaches en sportverenigingen, clinics van de lokale bootcampgroep.

Beweeg Challenge (Diepenveen)

Stichting Vrij wil met beweegroutes in en om Diepenveen jong en oud stimuleren intensiever te bewegen in hun dagelijkse omgeving. Hierin worden bestaande elementen in de openbare ruimte, zoals boomstammen, bankjes en kronkelpaden, met elkaar verbonden en voorzien van een beweegprogramma om op elk moment van de dag zelfstandig of met begeleiding te bewegen.



De initiatieven zijn beoordeeld door een adviescommissie met experts op het gebied van bewegen en de openbare ruimte. Om nog meer initiatiefnemers op weg te helpen, brengt de provincie de overige initiatieven in contact met Sportservice Overijssel. Provincie Overijssel en Sportservice Overijssel gaan deze initiatieven ondersteunen met hun kennisnetwerk en expertise.



Gedeputeerde Bert Boerman: “Bewegen is goed voor iedereen, van jong tot oud en op eigen niveau en met een eigen doel. Deze winnende initiatieven vormen een mooie inspiratiebron. Met een compleet activiteitenprogramma verleiden we mensen om in hun eigen buurt in beweging te komen.”