Oranjevrouwen sluiten Algarve Cup af met winst na strafschoppen

Oranje, waar Jill Roord uit Oldenzaal en Renate Jansen van FC Twente invielen, was vanaf het begin de betere ploeg. De Chinese keepster Peng Shimeng was echter lange tijd een sta-in-de-weg. Pas vlak voor rust brak Vivianne Miedema de ban. Ze kon de bal in een leeg doel tikken, nadat Lineth Beernsteyn het voorbereidende werk voor haar rekening nam.

Vlak na rust maakte Wei Yao gelijk en kon Oranje opnieuw beginnen. Lieke Martens raakte de paal, maar de grootste kans van de wedstrijd was voor China. Na een blunder van Sari van Veenendal was het doel helemaal leeg, maar op wonderbaarlijke wijze was deze megakans niet aan de Chinezen besteed.

Omdat in de reguliere speeltijd geen beslissing viel, moesten er strafschoppen genomen worden. Dit deed Oranje het beste (2-4), waardoor de ploeg van Sarina Wiegman niet als laatste, maar als elfde eindigt op de Algarve Cup. In de poulefase verloor Oranje afgelopen week van Spanje (2-0) en Polen (1-0).

WK

Oranje is in voorbereiding op het WK, dat komende zomer plaatsvindt in Frankrijk. Na de winst op het EK in 2017 gaat de ploeg nu op het mondiale podium een gooi doen naar de prijzen. Het Nederlands team neemt het in de poulefase op tegen Nieuw-Zeeland (11 juni), Kameroen (15 juni) en Canada (20 juni).