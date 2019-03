Enschedeër (88) krijgt rekening van 97.000 euro voor hulp in de huishouding

Een jaarafrekening van een kleine 97.000 euro voor anderhalf uur per week hulp in de huishouding. Bizar, zo zijn de reacties op de tweet van Noud van Gemert. Bij zijn opa uit Enschede plofte de exorbitante rekening onlangs op de deurmat.

Het kan om een misverstand gaan, maar de schrik is er niet minder om bij de 88-jarige opa Pijnen. "Hij sloeg steil achterover toen hij de envelop van CAK opende", beschrijft Noud, die ook mantelzorger van zijn opa is.

De gemeente Enschede verleent de diensten, maar het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int namens haar de kosten. Uit de reacties op Twitter blijkt dat CAK wel vaker gepeperde nota's laat bezorgen. Zo lijkt een Helmonder 35.000 euro over te moeten maken voor de huur van een handbike en zou een ander 50.000 euro moeten betalen.

Maand- of jaarrekening?

Onder de tweet van Noud is een discussie losgebarsten. Want zou deze factuur niet slechts over één maand gaan? Op de brief staat namelijk dat het over 'periode 12 van 2018 - 5 november tot en met 2 december' gaat.

Noud sluit het niet uit dat Twitteraars die het over een maandafrekening spreken, gelijk hebben. "Dat zou kunnen, maar volgens mij gaat het om de kosten over een heel jaar. Het is de rekening voor de laatste periode", probeert de kleinzoon te verklaren.

Het zijn niet de maand- of jaarkosten, blijkt uit navraag bij CAK. Een woordvoerder laat aan RTV Oost weten wat het torenhoge bedrag op de specificatie dan wél is. "Dit zijn niet de kosten die we bij meneer in rekening brengen. Dit is berekening van de totale kosten voor de zorg die meneer is toegezegd, dus ook in de toekomst."

'We gaan het aanpassen'

Het is volgens een woordvoerder van CAK niet zo dat iedereen zo'n forse rekening door zijn brievenbus krijgt. "Dit is een specificatie die aangevraagd kan worden. Hier zit ook een voorblad bij waar de bijdrage voor meneer vermeld is. Wij snappen de verwarring en zullen de specificaties gaan aanpassen", vertelt hij.

En wat de daadwerkelijke bijdrage voor meneer Pijnen is? Die komt uit op 17,50 euro per vier weken.