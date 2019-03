Maart Dialectmaand: Half um Half live in Zie Zo Zaterdag

Maart is bij RTV Oost 'Dialectmaand'. Een maand waarin we de streektaal in het zonnetje zetten, niet alleen de Overijsselse, maar ook die van buiten onze provincie. Op Radio Oost treden dialectbands live op en is elke dag extra aandacht voor dialectliedjes. Persbureau Kneuters komt met een aantal bijzondere online publicaties en de dialectmaand wordt op zondag 31 maart afgesloten met een spetterend Dialectfestival.

Half um Half

Zaterdag 9 maart is de band 'Half um Half' te gast in Zie Zo Zaterdag. Ze zijn begonnen als Normaal coverband, maar inmiddels hebben ze ook een mooi aantal eigen nummers. Het knappe is dat ze met hun eigen repertoire niet Normaal volgen, maar een eigen afslag hebben genomen op de Boerenrock-rotonde. In Zie Zo Zaterdag hoor je in maart de 25 mooiste dialectplaten voorbij komen. Mail je favoriete dialectplaat naar ziezozaterdag@rtvoost.nl. Zie Zo Zaterdag hoor je elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur op Radio Oost, het radioprogramma is ook via TV Oost te zien vanaf 12.00 uur. Behalve hóren, kun je dan ook live-optredens zíen van dialectartiesten.

Bökkers

Op Radio Oost maak je op 14 maart in Goeiemorgen Overijssel kans op kaarten voor de nieuwe clubtour Leaven in de Brouweri-je van Bökkers. Ook is er op 14 maart gelegenheid om de bandleden het hemd van het lijf te vragen in een exclusieve ‘Q&A’ op de RTV Oost Facebook-pagina.

Persbureau Kneuters

Persbureau Kneuters, onder meer bekend van Noaber en Noaber, Oaveriessel in Beweaging! en andere creatieve dialectproducties, heeft aangekondigd elke vrijdag in maart met een nieuwe publicatie te komen.

Dialectfestival

Noteer het maar alvast in je agenda! De Dialectmaand wordt op zondagmiddag 31 maart afgesloten met een spetterend Dialectfestival in de foyer van RTV Oost in Hengelo. Met optredens van onder anderen Höllenboer, Bert Eeftink en Paul Schabbink, Frank Droste en de Heinoos! De deuren gaan om 13.30 uur open, de toegang is gratis! Binnenkort volgt meer informatie over wie en wat je allemaal kunt verwachten op dit festival.

Alles Plat

Als liefhebber van streektaalmuziek kun je ook altijd luisteren naar onze internetzender AllesPlat.nl met alleen maar dialectmuziek uit Noordoost Nederland. Het radioprogramma Alles Plat, hoor je elke werkdag van 19 tot 20 uur via de 4 noordoostelijke regionale omroepen, RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Gelderland en RTV Oost.