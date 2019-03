Laptops en iPhone gestolen uit bedrijfsverzamelgebouw in Almelo

Op de beelden is te zien dat de mannen vaker in het pand zijn geweest, want zodra ze een camera zien, proberen ze hun gezicht af te schermen. Toch zijn de inbrekers duidelijk in beeld.

Ze kijken rond in het gebouw waar onder meer een sportschool en het houtbedrijf Trentwood is gevestigd. Op de begane grond forceren ze een deur en nemen daar laptops en een iPhone mee. De gestolen spullen stoppen ze in een tas van Albert Heijn en een schoudertas.

Tips?

Herken je de mannen? Of weet je meer over deze diefstal? Bel de tiplijn: 0800-6070 (gratis nummer), of gebruik het online tipformulier. Je mag de politie Almelo ook een privébericht sturen op Facebook. Liever anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.