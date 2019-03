Bende dupeert Overijsselse filialen Albert Heijn, ze leveren overal valse spaarzegels in

Het namaken en volplakken van boekjes met nepzegels blijkt lucratief. Bij de kassa krijgen ze voor elk boekje met valse zegels 52 euro. Op 10 januari zijn twee mannen gefilmd bij Albert Heijn in Hattem.

Groen joggingpak en Aon-trui

Eén man draagt een groen joggingpak, de ander een trui met Aon erop, het bedrijf dat jarenlang shirtsponsor was van Manchester United. De mannen lopen allebei naar een andere kassa en leveren. Bij elke kassa worden twee boekjes met valse zegels ingeleverd. Met ruim 200 euro verlaten ze de winkel.

Enkele uren later zijn de mannen in Wierden. Ook hier lopen ze meteen door naar de kassa en leveren daar opnieuw vier spaarboekjes in met valse zegels. Ook hier lukt het om met ruim 200 euro de deur uit te lopen.

In heel Overijssel actief

"Ze hebben op donderdag 10 januari heel Overijssel doorkruist", zegt Sigrid Passchier van de politie. "Ze zijn toen ook gezien in Rijssen, Deventer en Nijverdal. Ook vanuit Gelderland kregen we meerdere aangiftes binnen. Inmiddels hebben we tientallen soortgelijke zaken liggen."

De nagemaakte zegels van de bende blijken nauwelijks van de echte zegels te onderscheiden, erkent Passchier. "Op de echte zegels glimt alleen het woord 'spaarzegel', bij de valse zegels glimt alles. Maar verder zijn ze bijna perfect nagemaakt. Het is dus niet vreemd dat sommige caissières, zeker in de snelheid, het verschil niet zien."

De valse spaarzegels zijn nauwelijks van de echte zegels te onderscheiden

De spaarzegelbende is nog niet gestopt. Eind januari waren ze weer in Overijssel. "Toen zijn ze gefilmd in Oldenzaal", zegt Passchier. "Op vrijdag 25 januari is dezelfde man met de AON-trui te zien bij winkelcentrum In den Vijfhoek. Diezelfde dag is hij ook in het Albert Heijn-filiaal in de Oldenzaalse wijk Zuid Berghuizen geweest. Wij willen dat dit zo snel mogelijk stopt en hopen dat ze worden herkend."

Tips?

Help mee die mannen te vinden. Weet je wie het zijn? Heb je andere informatie die kan helpen om deze groep te stoppen? Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070 (gratis nummer), of gebruik het online tipformulier. Tippen via Facebook mag ook, stuur de politie Oldenzaal dan een privébericht. Anoniem reageren, zonder dat de politie achter je gegevens komt, kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.