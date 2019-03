Fotomodel en miss Lotte van der Zee (20) uit Enschede overleden

Het model Lotte van der Zee is overleden. De Enschedese, voormalig miss Teenager Universe, lag sinds eind vorige maand in coma nadat ze tijdens een skivakantie – een dag na haar 20ste verjaardag – een hartaanval kreeg.

Artsen hielden haar sindsdien kunstmatig in slaap. Aanvankelijk was de situatie rond Lotte ernstig maar stabiel, maar woensdagmiddag traden ineens complicaties op.

Het overlijden wordt gemeld op het Instagram-account van Lotte.

Haar ouders schrijven: "Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22.47 uur overleden. Het is super onwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is, onze harten zijn gebroken. Nogmaals willen we jullie allemaal bedanken voor alle steun en hartverwarmende berichten."

Lotte werd in 2016 op 17-jarige leeftijd Miss Teen of The Netherlands. Amper een jaar later, in juli 2017, werd ze verkozen tot mooiste tiener van de wereld.