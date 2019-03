Slachtoffer schietpartij Geraniumstraat Enschede: "Ik durf 's avonds de deur niet meer uit"

Hij loopt strompelend door het huis. Met een kruk, anders gaat het niet. Het zijn de gevolgen van de kogel die hij in zijn been kreeg tijdens de overval in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 februari.

'Naar binnen geduwd'

"Ik zat toen na middernacht nog tv te kijken", vertelt de man. "Opeens ging de bel. Ik dacht dat het de buurman was en deed eerst de honden in de bench. Toen ik open deed werd ik meteen door twee mannen naar binnen geduwd."

Tekst gaat verder onder de video

De mannen willen geld. Eén van hen heeft een vuurwapen in zijn hand. Ze duwen de bewoner de keuken in. "Ik had daar nog een schaar liggen van een zakje rijst dat ik die avond open had geknipt. Ik pakte de schaar en probeerde de overvaller te raken, maar toen loste hij het eerste schot. De kogel ging de vloer in. Het tweede schot ging zo in mijn been."

Tekst gaat verder onder de foto

Het kogelgat in de keukenvloer (Foto: RTV Oost / Onder de Loep) Fotograaf: RTV Oost / Onder de Loep Het kogelgat in de keukenvloer

Direct na de schoten rennen de mannen de deur uit. Ze nemen niets mee. Dezelfde nacht houdt de politie twee mannen aan, maar die zijn inmiddels weer op vrije voeten.

Grijze Seat Leon

"Ze blijven wel verdacht", zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. "Maar we hebben meer informatie nodig om deze zaak rond te krijgen." De politie is nog op zoek naar meer informatie over een grijze Seat Leon. "We willen weten of die auto vaker in de Geraniumstraat stond of daar vaker reed. Ook het gebruikte wapen hebben we nog niet gevonden. Als iemand daar meer over weet, tip ons dan, dat mag ook anoniem."

Tekst gaat verder onder de foto

De politie wil weten wie deze Seat Leon vaker in de straat heeft gezien (Foto: News United / Dennis Bakker) Fotograaf: News United / Dennis Bakker De politie wil weten wie deze Seat Leon vaker in de straat heeft gezien

Opel Corsa

"Mogelijk zijn hier meer mensen bij betrokken", zegt Passchier. "Aan de Minkmaatstraat, op de parkeerplaats bij voetbalvereniging Vosta, stond een grijze Opel Corsa E uit 2017. Wij vermoeden dat deze auto iets met dit schietincident te maken heeft. Daarom willen we graag weten wie die grijze Corsa daar heeft gezien en wie in die auto zaten."

Tekst gaat verder onder de foto

Deze Opel stond aan de Minkmaatstraat, wie heeft dat gezien? (Foto: RTV Oost / Onder de Loep) Deze Opel stond aan de Minkmaatstraat, wie heeft dat gezien?

De 57-jarige bewoner hoopt in elk geval dat de daders snel gepakt worden. "Ik heb veel stress, slaap slecht en kan moeilijk lopen. Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis. Ik ben echt angstig."

Tips?

Heb je informatie? Bel meteen de tiplijn: 0800-6070 (gratis nummer), of gebruik het online tipformulier. Je mag de politie Enschede ook een privébericht sturen met je info op Facebook. Wil je niet dat de politie achter je naam of nummer komt? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl/melden