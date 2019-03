Een van de dieren van omstreden hondenopvang Deventer uit lijden verlost

Een van de honden van de in opspraak geraakte hondenfokker in Deventer blijkt het niet te hebben overleefd. Volgens een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was de situatie van het dier dusdanig dat het dier uit z’n lijden moest worden verlost. "Mede met het oog op de leeftijd van deze hond is besloten het te euthanaseren."

Bij de hondenopvang werden door de Dierenbescherming vorige week honderd zwaar verwaarloosde viervoeters in beslag genomen.

Volgens de zegsman gaat het met de rest van de dieren goed. "Ze gaan het wel redden. Mits er geen complicaties optreden, want het is natuurlijk allemaal nog erg pril", aldus woordvoerder Michel van der Maas.

'Weer wennen aan mensen'

De honden worden op meerdere plekken opgevangen. Onduidelijk is hoe lang dat gaat duren. Bij de inval door de inspecteurs van de Dierenbescherming bleken veel honden uiterst bang. "Een aantal dieren zal dan ook moeten worden 'geresocialiseerd': ze moeten weer wennen om samen te leven met mensen. Al is nog onduidelijk hoe dat er precies uit gaat zien. Bij mensen in huis, of eventueel als bewakingshond."

Overigens worden de kosten voor de opvang op de fokker verhaald, aldus RVO-woordvoerder Michel van der Maas.

Let op! Onderstaande video kan als schokkend worden ervaren.

'House of Horror'

Nadat zich in het verleden vaker problemen hadden voorgedaan, had de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming de fokker, al enige tijd in het vizier. De fokker had zijn bedrijf ondergebracht in varkensstallen in het buitengebied van Deventer,

Zo kreeg hij augustus vorig jaar al eens een waarschuwing. Toen bij een nieuwe inspectie bleek dat de situatie alleen maar was verslechterd, werden de dieren in beslag genomen. Ook op de website van het tv-programma Radar regende het klachten over het bedrijf, dat zelfs 'House of Horror' werd genoemd.