Massaal meelevende reacties op overlijden Lotte van der Zee

Reacties als "Heel veel sterkte!", "Wat verschrikkelijk! Rust zacht, Lotte" en duizenden hartjes komen voorbij onder het bericht waarin ouders Bert en Eugeniek bekend maken dat hun dochter woensdagavond is overleden. "Lieve, mooie, jonge vrouw. Veel te vroeg heen gegaan. Ik hoop dat jij daarboven net zo hard mag stralen als dat je hier deed", schrijft @xjoannaa_.

Milenka Janssen stond in 2016 met Lotte in de finale van de verkiezing Miss Teen of the Netherlands die Lotte won. "Toen je won was ik zo blij voor je want ik gunde het je enorm. Je hebt heel hard gevochten en wat vind ik dit onwijs oneerlijk. Je gaat heel erg gemist worden, Lot", zegt ze op Instagram.

Marit Beets, ook finalist van Miss Teen of the Netherlands zet op haar Instagrampagina: "Heb er geen woorden voor. Onze laatste dag samen, zal ik altijd met een lach op terug kijken."

De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, laat op zijn Twitteraccount weten dat hij lieve herinneringen heeft aan deze lieve meid.

Toen het vreselijke nieuws vanmorgen de Enschedese Hockey Vereniging bereikte, werd besloten dat komend weekend alle thuisspelende teams met rouwband spelen en dat er voor elke wedstrijd één minuut stilte wordt gehouden voor Lotte. Ook is er vanavond vanaf zes uur de mogelijkheid om samen te komen bij de vereniging om haar te herdenken en een condoleanceregister te tekenen.

Zanger en presentator Tim Douwsma laat via Instagram weten ook kapot te zijn van het nieuws.

Op de website van Mensenlinq is een overlijdensbericht geplaatst over het model. Onder het bericht is er de mogelijkheid om een condoleancebericht achter te laten en tientallen mensen hebben dat al gedaan.

