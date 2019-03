Directeur Almelo's 'casino-zorgbureau' Victorie gokte ook in Las Vegas

Directeur Nina B. van zorgbureau Victorie uit Almelo heeft niet alleen zorggeld vergokt in het casino in Nederland, maar ze heeft ook forse geldbedragen van haar zorgbedrijf in Las Vegas uitgegeven. Dat onthulde de advocaat van de gemeente Almelo vrijdagmiddag tijdens een kort geding in de rechtbank van Zwolle.

Kort voordat Nina naar Las Vegas vertrok, had Holland Casino haar een landelijk casinoverbod opgelegd. De maatregel volgde nadat bleek dat Nina een zorgbureau runde en voor tonnen had uitgegeven.

Op het moment dat RTV Oost destijds in Las Vegas contact met haar zocht, verklaarde ze overigens dat ze “voor familiezaken” in de Verenigde Staten was. Later bleek uit onderzoek door de Sociale Recherche dat Nina in Nederland 703 keer een casino had bezocht. Tegenover RTV Oost verklaarde ze meermalen dat ze niet gokverslaafd was.

Schorsing

Na de onthulling over het Vegas-bezoekje schorste de rechter vanmiddag de zitting. De advocaat van het zorgbureau Victorie was ontstemd over de gang van zaken, omdat de gewraakte ‘Vegas-feiten’ pas op de laatste dag aan het dossier zijn toegevoegd. De rechter wil pas over twee weken verder met de zaak.

Na een rapport van de Sociale Recherche Twente besloot de gemeente Almelo in januari de samenwerking met zorgbureau Victorie te stoppen. De subsidies voor het begeleid-wonenproject voor probleemjongeren werden stilgezet. In het rapport zou blijken dat er tonnen aan subsidies zijn verdwenen, terwijl directrice Nina B. veelvuldig in het casino was te vinden. In april 2018 zou haar de toegang zijn ontzegd tot het Holland Casino, nadat ze zelf toegaf haar zakelijke rekeningen te gebruiken om te gokken.

Las Vegas

Maar daar bleef het dus niet bij. In augustus 2018 bezocht Nina B. Las Vegas. Ze heeft de Amerikaanse nationaliteit en was op bezoek bij familie. Volgens de advocaat van de gemeente Almelo ging ze hier opnieuw de fout in.

"Op bankafschriften die ik gekregen heb van de belastingdienst, is te zien dat er met grote bedragen is geschoven. Er is in totaal voor 27.500 euro overgemaakt van zakelijke rekeningen naar haar privérekening", zei advocaat Ronald Blom tijdens de zitting.

Rapport

Nijenhuis, advocaat van Victorie, vindt het rapport van de sociale recherche onzorgvuldig en onvolledig. "Het was bizar. Er worden alleen maar belastende verklaringen verzameld. Als uit hetzelfde onderzoek mensen heel positief verklaren, dan wordt dat niet genoemd. Het is wat mij betreft onzorgvuldig en zeer gekleurd. Dat verwacht je niet van een overheidsinstelling", zegt advocaat Nijenhuis.

De gemeente Almelo bestrijdt dat het rapport onzorgvuldig is. "Er is heel veel onderzoek gedaan naar gegevens als bankafschriften, arbeidscontracten en dat soort zaken. Ook zijn medewerkers en oud-medewerkers gehoord. En die hebben allemaal feiten verklaard waarop de gemeente Almelo zegt dat die subsidie stopgezet moet worden", verklaart Ronald Blom na de zitting.