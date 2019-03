Laatste meet up van RTV Oost voor de verkiezingen, kom naar Bathmen

RTV Oost trok de afgelopen weken op vrijdagavond de provincie in met Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Wekelijks stond een ander thema uit Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel centraal. Vrijdag 15 maart is de laatste bijeenkomst. We zijn dan om half acht 's avonds in Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen. Je bent welkom om mee te praten!

Op 15 maart gaat het onder meer over woningbouw, maar eigenlijk is elk onderwerp bespreekbaar. En jij kan dat inbrengen als je volgende week vrijdag naar Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen komt.

Jij kan mee praten, stemmen, discussiëren en vragen stellen. Dit is je kans om van Overijsselse politici te horen hoe zij denken over de toekomst van Overijssel.

De meet up in Bathmen is de laatste bijeenkomst die RTV Oost organiseert in het kader van Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Op 18 maart volgt dan nog het slotdebat dat de provincie samen met RTV Oost organiseert in de Deventer schouwburg. Twee dagen voor de verkiezingen staan de lijsttrekkers van de deelnemende partijen voor het laatst tegenover elkaar voor een debat.

Twee dagen later mogen we naar de stembus. Maar eerst dus nog volgende week vrijdag de meet up in Bathmen. Wil je komen, geef je dan op via onderstaand aanmeldformulier.

