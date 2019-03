Volgens ouders overleden Lotte was er geen redding meer mogelijk: ‘We zijn gebroken’

Ruim twee weken lang leefden ze tussen hoop en vrees, maar de laatste dagen werd steeds meer duidelijk dat er voor Lotte geen redding meer mogelijk was. Woensdagavond overleed ze in het bijzijn van haar ouders, opa’s en oma’s en vrienden. “Het is nog allemaal heel erg onwerkelijk”, zegt moeder Eugeniek.

door Jan Colijn



Lotte van der Zee uit Enschede, model en voormalig Miss Teenager Universe, was met haar ouders op skivakantie in het Oostenrijkse Westendorf toen ze een dag na haar 20ste verjaardag werd getroffen door een hartstilstand. Sindsdien werd ze kunstmatig in coma gehouden. Moeder Eugeniek heeft zelf haar dochter nog gereanimeerd. De hartstilstand kwam totaal onverwacht. "Ze heeft nooit hartklachten gehad."



Zuurstofgebrek

“Doordat er sprake was van zuurstofgebrek, waren haar hersenen opgezwollen”, vertelt de moeder. “Op een gegeven moment is ze overgebracht naar het universitair ziekenhuis in München, waar vooral is geprobeerd de hersendruk te verminderen.”



Uitvallende organen

Maar sinds begin deze week verslechterde Lottes situatie en deden zich complicaties voor. Zo vielen gaandeweg haar organen uit. “Toen haar lever uitviel is ze aan een nierdialyse gelegd, waarna ze helemaal geel werd. Er was ook geen hersenactiviteit meer. Toen was eigenlijk duidelijk dat het niet meer goed zou komen. We wilden geen verder lijden meer.”





Lotte was een schat van een meid Moeder Eugeniek

Vanaf het moment dat de nierdialyse werd beëindigd, werd Lotte volgens haar moeder helemaal geel. “Dat was rond tien uur. We konden nog net Lottes opa’s en oma’s en haar vrienden, die eerder al waren overgekomen, bellen. Rond 22.45 uur overleed ze. In het bijzijn van iedereen.”

'Wachten op telefoontje'

De ouders willen nu zo snel mogelijk terug naar Enschede om de uitvaart van hun dochter voor te bereiden. “Er is hier echter eerst nog een hoop papierwerk voordat Lotte op transport naar Nederland kan. We wachten nu op een telefoontje zodat we kunnen vertrekken. Liefst zo snel mogelijk want we reizen hier al die tijd al in onze wintersportkleding.”

Hoe Lottes uitvaart eruit gaat zien, daarover hebben de ouders nog geen enkel idee. “Dat is iets waar we eerlijk gezegd nog geen moment over hebben nagedacht.”



Enig kind

Lotte was enig kind. “Een schat van een meid. Uiteraard waren er weleens wat dingetjes, maar dat hoort bij opgroeiende kinderen. We hebben werkelijk nooit problemen met Lotte gehad en zullen haar herinneren als een geweldige meid.”



Illustratief is misschien dan ook wel de hausse aan reacties op sociale media die het overlijden van Lotte teweeg brengt. “Ja, het is ongelooflijk hoeveel reacties we krijgen. Dat doet ons goed. Echt hartverwarmend. En werkelijk íedereen heeft een goed woord voor haar over. Lotte was nu eenmaal een schat van een meid.”