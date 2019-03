Antoinette Versteeg van Taalpunt is "heldin van Steenwijkerland"

De eerste Nettie de Lange Prijs is vandaag, op Internationale Vrouwendag, uitgereikt aan Antoinette Versteeg voor haar inzet voor het Taalpunt Steenwijkerland. Zij richtte onder meer een taalcafé voor vrouwen op, in de strijd tegen laaggeletterdheid. Het thema van Internationale Vrouwendag is dit jaar Heldinnen.

Antoinette Versteeg van het taalpunt is een echte heldin, vindt de jury. Goede beheersing van de taal betekent meedoen met de samenleving en toegang tot de arbeidsmarkt, en daarmee economische onafhankelijkheid. De prijs is vrijdag 8 maart uitgereikt in de Kringloopwinkel in Steenwijk.

Taalvrijwilligers

De winnares is dolblij met de erkenning, maar had de uitverkiezing niet verwacht: "Ik doe dit werk niet alleen, ik coördineer wel maar het echte werk wordt gedaan door een grote groep vrijwilligers, dat zijn de echte helden", aldus Antoinette Versteeg.

Alle emancipatie ten spijt, nog steeds is zo'n vijftig procent van de vrouwen in Nederland niet economisch onafhankelijk. Vooral voor vrouwen van niet-Nederlandse afkomst is ondersteuning bij de taal noodzakelijk om goed voor zichzelf en hun gezin te kunnen zorgen.

Genomineerden

Inwoners van Steenwijkerland konden zelf hun helden voordragen. De andere genomineerden waren Cootje Blom van de kringloopwinkel in Steenwijk, oud-verzetsstrijder Annie Mulder en de vrouwelijke vrijwilligers van de brandweer van Oldemarkt.

Ook raadslid Aletta Makken die zich al jaren inzet voor een betere positie voor vrouwen op de arbeidsmarkt was door veel inzenders genomineerd, maar zij wilde niet meedoen aan de verkiezing omdat ze zelf initiatiefnemer is van de prijs.

Nettie de Lange

De prijs is vernoemd naar verzetsheld Nettie de Lange uit Steenwijk, een verpleegkundige die tijdens de oorlog haar patiënten niet in de steek wilde laten en met hen werd afgevoerd naar Auschwitz. Daar overleed ze op 23-jarige leeftijd.

De Nettie de Lange Prijs is in het leven geroepen door de lokale afdeling van GroenLinks in Steenwijkerland samen met Sociaal Werk de Kop. De prijs is een beeld van kunstenaar Het is de bedoeling dat de prijs voortaan elk jaar wordt uitgereikt op Internationale vrouwendag.