Go Ahead Eagles met zelfde elf namen tegen FC Volendam

Het is nog onduidelijk wanneer Jeff Stans en Jeroen Veldmate weer beschikbaar zijn voor Go Ahead Eagles. "De blessure van Jeff Stans is iets serieuzer", zegt John Stegeman. "Veldmate had misschien vrijdag alweer kunnen spelen, maar daar willen we voorzichtig mee zijn." Thomas Verheydt was een twijfelgeval, maar hij gaat het duel met FC Volendam gewoon redden.

De club uit het vissersdorp staat op een teleurstellende twaalfde plaats, maar is bezig aan een goede serie. De afgelopen zes duels gingen niet verloren. "Ik verwacht een open wedstrijd", aldus Stegeman. "Hun manier van spelen staat mij aan. Ze staan voor aanvallend voetbal. Hans de Koning heeft de boel daar goed op de rit gekregen." Eerder dit seizoen won Go Ahead Eagles met 3-0 van FC Volendam.

In de wedstrijdselectie van Go Ahead Eagles is geen plek ingeruimd voor spits Givan Werkhoven. Hij lijkt achterop te raken in de pikorde van Stegeman. Maarten Pauwels viel vorige week in tegen MVV Maastricht en scoorde de 2-0. Daarnaast maakt de pas 18-jarige aanvaller Zakaria Eddahchouri voor het eerst deel uit van de selectie. "Een doelgerichte, dynamische speler. Hij kan zowel op 9 als op 10 spelen. Technisch is hij zeer vaardig. Ik wil dit soort jongens graag de kans geven. Ik kies voor spelers die elke dag het maximale uit zichzelf halen."

Het duel in Volendam begint morgen om 20:00 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Oost in De Oosttribune.