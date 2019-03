Kans voor een Kind in Twente maakt en CD en videoclip

Opname in Rooftop Studio's in Holten (Foto: Mark Bakker)

De stichting Kans voor een Kind in de regio Twente heeft zaterdag een single opgenomen met een videoclip. Dat gebeurde bij Rooftop Studio's van Edwin van Hoevelaak in Holten.

De stichting wil met dit nummer de naamsbekendheid vergroten en hoopt dat er op die manier meer sponsoren en donateurs gevonden worden. Het lied wordt ook op een CD uitgebracht. Die is bestemd voor de verkoop.

Kinderwensen

Stichting Kans voor een Kind heeft als doel om individuele wensen van kinderen te vervullen. Het gaat om kinderen die het niet makkelijk hebben door een ziekte of een lichamelijke dan wel geestelijke beperking. De kinderwensen lopen uiteen. Het kan bijvoorbeeld gaan over parachute springen of over een ballonvaart.

Wens in vervulling

De wens van een meisje uit Hengelo ging zaterdag in vervulling. Ze wilde graag een keer in een professionele geluidsstudio een opname maken voor een CD. Zij werd uitgenodigd om mee te zingen. En dat vond ze geweldig.

Twee weken geduld

Het lied dat de kinderen hebben opgenomen is gemaakt door zanger Rene Elenbaas. Hij begeleidde de kinderen en zong zelf ook mee. De komende dagen wordt er gewerkt aan de montage van het lied en de videoclip. Over ongeveer twee weken is het lied klaar. De montage van de videoclip duurt mogelijk wat langer. De clip zal onder meer via Youtube worden verspreid.