Talentenanalyse voor jongeren met keuzestress: "Er zijn zoveel onzinnige studies"

Liam Borger (20) uit Dedemsvaart heeft het allemaal goed voor elkaar. Hij heeft een baantje, een dak boven zijn hoofd én een gezellige vriendengroep. Maar er is één ding wat hij niet heeft, en dat is een studie. "En dat geeft een naar gevoel. Het is alsof iedereen een leven heeft, behalve ik." Voor mensen als Liam zijn er talentcoaches, die willen helpen de juiste studie te vinden.

Vorige maand besloot Liam dat het genoeg was. Hij stopte met zijn studie bedrijfskunde in Den Haag. Niet omdat de werkdruk te hoog was of omdat hij de stad niet leuk vond. Wél omdat de studie simpelweg niet bij hem paste.

Studie valt tegen

"Het paste gewoon echt niet bij me. Ik wilde het liefst geschiedenis studeren, maar ik koos voor bedrijfskunde vanwege de goede baangarantie. Maar de studie viel behoorlijk tegen", vertelt Liam.

En nu weet hij even niet zo goed wat hij dan wél moet doen. Hij zit in dubio: "Ik ben eigenlijk te jong om te werken en ik wil nog wel gaan studeren, maar ik weet eigenlijk ook niet goed welke studie goed bij me past."

'Wat moet je ermee?!'

Voor talentcoach Willem Jan van de Wetering uit Nieuwleusen is het kiezen voor de verkeerde studie een welbekend probleem. Hij heeft een praktijk in het dorp waar hij mensen helpt om hun talenten te (her)ontdekken.

Steeds meer jongeren uit de regio komen naar hem toe om meer inzicht te krijgen in wat hun talenten zijn. Volgens Van de Wetering weten jongeren vaak zelf niet goed waar hun talenten liggen.

"Doordat mensen in je omgeving op je inpraten, bijvoorbeeld ouders, school of vrienden, ga je je misschien bekwamen in iets wat je talent helemaal niet is", meent Van de Wetering. Ook is er volgens Van de Wetering veel te veel keuze in studies. "Je kunt schijnbaar ook vrijetijdstoerisme studeren. Wat móet je daarmee?!"

Het enneagram

Met behulp van het enneagram, een systeem van verschillende persoonlijkheidstypen, filtert Van de Wetering talenten die bij iemands persoonlijkheidstype passen. Hij maakte tachtig kaarten met afbeeldingen en de gekozen afbeeldingen vertellen waar het talent van iemand ligt.

De uitslag van Liam 'klopt wel aardig'. "Ik herken me wel in heel veel dingen. Het is wel leuk om dat bevestigd te zien. Ik ga denk ik toch maar gewoon mijn hart volgen en me inschrijven voor de studie geschiedenis."