PvdD Overijssel maakt zich zorgen over giftige bollenvelden

Uit onderzoek van OBO (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden) blijkt dat in Drenthe verschillende soorten bestrijdingsmiddelen in groenten en in de bodem zijn gevonden. De omwonenden worden meer en langer aan die concentraties blootgesteld.

In Overijssel zijn 41 bedrijven die lelies telen, voornamelijk in het Vechtdal. Omwonenden maken zich al langer zorgen, omdat er bij de teelt veel gif wordt gebruikt. Dat stelt de partij.

Die zorgen lijken niet geheel onterecht. Zo is bij het onderzoek gif teruggevonden in luiers van baby's die op 250 meter afstand van bollenvelden wonen. Dat was ook reden voor de PvdA Hardenberg om aan de bel te trekken.

Achteruitgang insecten

"Naast de gezondheidsrisico’s voor omwonenden is het gif ook zeer schadelijk voor het grondwater, het bodemleven en biodiversiteit in het algemeen. Het gebruik van pesticiden is bovendien een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van insecten", schrijft de PvdD.

Daarom wil de partij het gifgebruik aan banden leggen en ziet het de lelieteelt het liefst verdwijnen.