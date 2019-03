Praat mee: Kortingsacties horen niet bij Internationale vrouwendag

Kan je niet stemmen? Druk dan hier.

Het is Internationale vrouwendag en dat betekent dat er wereldwijd aandacht wordt besteed aan de positie van vrouwen. In 1911 vond de eerste internationale editie plaats, een jaar later sloot ook Nederland aan. Een kleine eeuw later ziet de invulling van de dag er echter heel anders uit.

In de vorige eeuw betekende Internationale vrouwendag steevast stakingen, demonstraties of congressen, waarbij vrouwen streden voor gelijke rechten ten opzichte van mannen. Tegenwoordig is de positie van de vrouw ten opzichte van de man aanzienlijk verbeterd. Al verdienen vrouwen in Nederland gemiddeld nog altijd twintig procent minder dan mannen, werken ze vaker in deeltijd en bekleden ze minder vaak topfuncties.



Met de verbeterde positie van vrouwen is de invulling van Internationale vrouwendag ook veranderd. Stakingen en demonstraties komen nauwelijks nog voor. In plaats daarvan zien winkels het als een dag om te stunten met aanbiedingen voor vrouwen. Producten als tassen en make-up zijn op sommige plekken te krijgen voor de helft van de prijs.

Praat Mee

Zijn deze acties en stuntkortingen op z'n plaats? Of past dit niet bij de gedachte van Internationale vrouwendag? Stem en praat met ons mee in de reacties hieronder, op Facebook of via WhatsApp. Je kan ook een spraakbericht insturen en dan hoor je wellicht je reactie terug in de radio-uitzending 's avonds. Insturen kan naar het nummer 06 570 33 333.