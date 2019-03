Rechtbank verlengt tbs moordenaar bejaarde Vriezenvener met een jaar

De rechtbank in Almelo heeft de tbs van de 33-jarige man, die in 2005 de 73-jarige Frits Pleij uit Vriezenveen wurgde, met één jaar verlengd. In die tijd kan hij opnieuw naar het Pieter Baan Centrum voor een observatie.

In 2005 zei de man dat hij de 73-jarige Pleij doodde, omdat die hem in zijn jeugd misbruikt had. Het Gerechtshof Arnhem legde hem uiteindelijk zes jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden op.

Geen behandeling

In de tijd dat de man in de tbs zit, ruim tien jaar, is er nog geen behandeling geweest. Hij is het oneens met de conclusie dat hij schizofreen is en weigert daarom mee te werken. Ook weigert hij medicatie, met als gevolg dat nu dwangmedicatie krijgt. Op deze manier kan hij vrij rond lopen in de kliniek zonder een gevaar te vormen voor mede-patiënten en personeel.

De man wil zelf graag naar de longstay, maar ook opnieuw onderzocht worden. Het proces rond de hernieuwde observatie bij het PBC gaat ongeveer een jaar duren. Over een jaar zal duidelijk zijn of een nieuwe behandelpoging nog zin heeft of dat hij door zou moeten naar de longstay.