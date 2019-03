Landstede Basketbal in topper na verlenging langs New Heroes

Landstede Basketbal heeft de eerste van twee toppers in drie dagen gewonnen van New Heroes. In Zwolle werd het na verlenging 76-69.

De thuisploeg pakte al direct in het eerste kwart een grote voorsprong: 24-9. In het tweede kwart liep het ook weer uit, maar New Heroes vocht zich terug en door een 17-15 winst voor die ploeg in dat kwart, was de ruststand 39-26.

In het derde kwart zette de Brabantse ploeg door en kwam het bij 48-48 naast Landstede en aan het einde van het derde kwart was het 48-54. In de spannende laatste tien minuten maakte de thuisploeg het verschil goed en dus werd het bij 66-66 verlengen. Daarin greep Landstede dus de zege.

Stand en programma

In de stand heeft Landstede nu acht punten voorsprong op de ploeg uit Den Bosch, maar speelde wel een duel meer. De Zwolse ploeg neemt bovendien de koppositie over van ZZ Leiden, maar dat team speelde vier duels minder. Zaterdag is Leiden de gastheer van Landstede. Beide ploegen zijn al zeker van de play-offs. Daarin strijd de top acht om de landstitel.