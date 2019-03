SV Dalfsen wil eredivisiehandbal behouden en zint op doorstart

SV Dalfsen wil eredivisiehandbal voor de club behouden en bekijkt of een doorstart mogelijk is. "Een doorstart is een grote uitdaging waarmee we met veel enthousiasme en energie aan de slag gaan", stelt het bestuur van de handbalclub.

Een week geleden maakte de Stichting Tophandbal Dalfsen bekend te stoppen, omdat er onvoldoende talent beschikbaar is om op te leiden. De handbalsters van Dalfsen werden in het afgelopen decennium zes keer landskampioen. Volgens de stichting is er momenteel onvoldoende talent en is het richting sponsoren niet eerlijk om de doelstellingen bij te stellen.

Het bestuur van SV Dalfsen gaat de komende periode de mogelijkheden onderzoeken. "Uiteindelijk willen we in de komende jaren een uitdagende sportomgeving creëren waarin plaats is voor de recreant, maar ook voor onze talentvolle jeugd, waardoor handbal op topniveau in Dalfsen mogelijk is."