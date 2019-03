Gesteggel over wapens 'Kwartetmoord' Enschede

De politie weet nog niet welke wapens er zijn gebruikt bij de viervoudige moord in Enschede. Dat stelt advocaat Van Rijsbergen van een Bredase verdachte in de spraakmakende zaak. Zijn cliënt wordt ervan verdacht een bemiddelende rol gespeeld te hebben tussen de vermeende schutters en wapenleveranciers.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Van Rijsbergen heeft belang om dit hardop te zeggen. "Kijk, als niet duidelijk is welke wapens er precies gebruikt zijn, kun je mijn cliënt moeilijk betichten van het bemiddelen bij de moordwapens." Volgende week dinsdag moeten alle verdachten voor het eerst in het openbaar voor de rechter verschijnen. De viervoudige moord draait om het executeren van vier mannen in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat afgelopen november.

Kogelhulzen

Dat de politie nog niet in kaart heeft welke wapens gebruikt zouden zijn bij het ombrengen van de vier mannen, is bijzonder. Want duidelijk is dat de kogelhulzen op het plaats delict aan de Van Leeuwenhoekstraat matchen met hulzen die gevonden zijn na een afpersing een week eerder in Hengelo. Een autohandelaar in het havengebied werd op brute wijze beroofd. In zijn garage is door de daders van die afpersing geschoten. Die daders zouden twee van de drie mannen zijn die terechtstaan voor de kwartetmoord, een week later. Hun auto is te zien op camerabeelden.

Hoofdverdachten

De drie hoofdverdachten van de kwartetmoord zijn van Servische komaf. Het gaat om een vader en twee zoons. De vader woonde in een appartement in Hengelo. Voordat hij naar Nederland kwam, diende hij bij een speciale eenheid van de Servische politie. Zijn oudste zoon komt ook uit Hengelo. Hij diende bij het Vreemdelingenlegioen.

Beide mannen kwamen al eens in aanraking met de politie voor hennepteelt. Ze ontkennen betrokkenheid bij de viervoudige moord en afpersing in Hengelo. De tweede zoon komt uit Nijverdal. Hij timmerde aan de weg om rap-artiest te worden. Hij wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de afpersing van de autohandelaar. Voor zover bekend was hij ook niet bezig met hennepteelt.

Slachtoffers

De slachtoffers van de kwartetmoord zijn Tuan Nguyen, Artur Sargsyan, Maijkel Afidan en Max Klaassen. Zij werden op 13 november van dichtbij doodgeschoten. Nguyen was de eigenaar van de growshop waarin de levenloze lichamen werden gevonden. Ze werden ontdekt door Tuan's vrouw, die vervolgens schreeuwend de straat opliep. Sargsyan was een zakenpartner en oud-eigenaar van de growshop. Akfidan was zijn buurman in Hengelo en runde er een restaurant. Klaassen was die dag aan de Van Leeuwenhoekstraat om plantenvoeding te brengen.

Het mogelijke motief voor de viervoudige moord ligt in de levering van verkeerde hennepstekken aan de verdachten. Die zouden daardoor duizenden euro's zijn misgelopen. Bij de afrekening mochten geen getuigen achterblijven.

Wapenhandel

De Bredase verdachte zou volgens het OM dus bemiddeld hebben bij wapenhandel. Voor het daadwerkelijk leveren en/of afnemen van de wapens heeft justitie twee mannen uit het Brabantse Sint Willebrord in het vizier. De mannen werden eind vorig jaar in een andere rechtszaak veroordeeld voor het handelen in vuurwapens. Alle verdachten zitten nog vast.