Karin Rog: "Bij Internationale vrouwendag denk ik aan onderdrukking en niet aan helden"

"Internationale Vrouwendag in Nederland is achterhaald. Diegene die op de sociale media en internet roepen dat vrouwen meer leidinggevende functies zouden moet bekleden, hebben geen idee waar ze het over hebben", aldus Karin Rog, topvrouw bij ReintenInfra uit Deventer.

"Want de vrouwen zelf hoor je er niet over en dus kun je ervan uitgaan dat het onder de doelgroep zelf geen issue is".

De onderdrukking van de vrouw

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. In Nederland worden er allerlei activiteiten georganiseerd waarbij Nederlandse vrouwelijke helden centraal staan. "Prima dat het er is, maar bij Internationale Vrouwendag zou ik graag meer de focus zien op de onderdrukking en de positie van de vrouw wereldbreed. In ontwikkelingslanden is er bijvoorbeeld nog steeds een enorme slag te slaan", aldus Rog uit Deventer.

Werken met alleen maar mannen

"Zelf heb ik een leidinggevende functie in een bedrijf dat gespecialiseerd is in weg- en waterbouw. Een prima job met leuke collega's, voornamelijk mannen. Ik zou er niet aan moeten denken om alleen maar met vrouwen te werken", aldus de vrouwelijke ondernemer.

Vrouwen en techniek

"Vrouwen hoeven niet per definitie een leidinggevende functie te bekleden. Ze stellen doelen die ze willen halen, doelen waarbij ze zich goed voelen. Willen we méér vrouwen in de civiele techniek? Wat overigens een prima vooruitgang zou zijn. Maar dan moeten we ervoor zorgen dat meer jongere vrouwen die richting als opleiding gaan kiezen", sluit Rog af.