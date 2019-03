De Lawaaipapegaaien - Aflevering 2: Willen jullie meer of minder PVV-chardonnay?

In aflevering 2 van De Lawaaipapegaaien wordt de PVV onder handen genomen. Als ongevraagd campagneteam gaan Stefan & Pim de straat op

voor PVV-lijsttrekker Erik Veltmeijer, die ook nog een bourgondische wijndrinker blijkt te zijn. Dus spreken we af op een zonnig terras voor een heerlijk glaasje droge witte PVV-chardonnay.



Schat de schnaps

Maar had jij dit achter deze voorman gezocht? Aan Stefan de schone taak om de proef op te som te nemen in zijn woonplaats Vroomshoop: welk drankje vinden zij eigenlijk passen bij hem?



De straat op

Er valt in Vroomshoop nog een wereld te winnen voor de wijndrinkende Veltmeijer, ontdekt Stefan. Tijd voor campagne dus! En dat is precies wat Pim doet. Op zoek naar het antwoord op dé vraag van deze campagne: willen jullie meer of minder wijn?



Bekijk hieronder de video van de Lawaaipapegaaien met de PVV in de hoofdrol: