Ook bij FC Twente geldt: 'Wie betaalt, bepaalt'

De 'Noabers', zeg maar de 'geldschieters' van de club hebben 'hun' Frans Weghorst (eigenaar Avia-Weghorst) naar voren geschoven als commissaris bij FC Twente. Dat is een toezichthoudende functie. Vanuit de 'Noabers' is dat wel te begrijpen; zij willen 14 miljoen euro overmaken, broodnodig om de club financieel te 'saneren' en wie 'betaalt bepaalt', zo werkt dat nou eenmaal.

"Maar het is wel een dilemma", beaamt verantwoordelijk wethouder Eelco Eerenberg. "We moeten ook met elkaar afwegen dat de club goed bestuurd moet worden. De 'Noabers' staan met de miljoenen klaar en dit is een van de voorwaarden." Intussen is ook de KNVB akkoord, dus ligt er vanavond het voorstel om de statuten aan te passen zodat Weghorst commissaris kan worden.

Een 'stroman' als directeur

Maar er ligt nog een probleem voor de gemeenteraad. De beoogd directeur Paul van der Kraan wil via zijn BV ingehuurd worden. Ook dat vindt een deel van de gemeenteraad geen goed idee; hij zou dan in principe ook iemand anders kunnen sturen, een 'stroman.' In de huidige opzet kan dat, want de BV wordt 'ingehuurd'. De gemeenteraad wil nu garanties dat hij zelf de directeur wordt. Ook dat is een heikel punt.

'Governance' en principes van drie jaar geleden

In 2016 was FC Twente nog zo goed als failliet. Advocaat en curator Ben Knüppe werd ingehuurd om een rapport te maken. Eén van de eisen van de KNVB om FC Twente in leven te laten. Hij oordeelde keihard: "De raad van commissarissen moet volledig onafhankelijk toezicht op het beleid kunnen houden, in die zin dat er geen afvaardiging van sponsoren, supportersverenigingen of andere direct betrokkenen in dit orgaan vertegenwoordigd zijn."

Knüppe bracht in 2016 het rapport uit waarin dit uitgangspunt centraal stond. Maar met de voordracht van Avia directeur Frans Weghorst wordt afscheid genomen van het principe dat geldschieters van FC Twente niet in het toezicht mogen zitten.

Sanering van FC Twente

Als vanavond de 'bestuurlijke hobbels' worden genomen, komt het werkelijke 'saneringsplan' nog aan de orde. Immers; de club heeft nog een schuld van zo'n 40 miljoen euro. Die schuld ligt bij vele schuldeisers, waaronder banken, regionale ondernemers en de gemeente Enschede, Die laatste heeft nog een lening van 17 miljoen uitstaan, en staat daarnaast voor 8,4 miljoen garant.