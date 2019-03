Primeur in Hardenberg: het nieuwe ziekenhuis bekijken door VR-bril

In 2020 is het nieuwe ziekenhuis pas klaar en op dit moment wordt er nog volop gebouwd. Via de VR-bril wordt er aan het personeel een 3D-weergave van hun toekomstige werkomgeving getoond. Een primeur, aldus René Evers, bedrijfsleider bij bouwcombinatie Goossen Te Pas Bouw / Dura Vermeer.





Primeur

"Dit is voor het eerst in Nederland, niet zo zeer het 3D-aspect maar wel de manier waarop wij onze klanten meenemen in het proces. We mogen er hartstikke trots op zijn dat dit voor het eerst in Hardenberg gebeurt. Deze VR-ervaring krijgt absoluut een vervolg binnen bouwend Nederland."





Ruimte voor verbetering

Voor deze 3D-weergave van het toekomstige ziekenhuis is duidelijk hard gewerkt. Werkelijk elk detail is te zien: van handdoekenhaakjes tot de manier waarop laatjes open gaan. Natuurlijk moet ook elk detail precies kloppen en daarom kunnen kleine dingen nog veranderd worden.





Zo ontdekte Edy Breukelman, coördinator oncologie, dat het raam op de afdeling absoluut groter moest. "Ook het vrouw-kindcentrum moet nog verbeterd worden", zo vult programmamanager Karin Kerkhof haar aan. "Het is natuurlijk belangrijk dat moeder en kind bij de geboorte altijd bij elkaar blijven en daarom moeten alle omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn."





Mooi ziekenhuis

Ruimte voor verbetering is er zeker nog. Volgens René Evers zijn dit soort constateringen heel belangrijk. "In plaats van een bouwtekening, kan nu in een vroeg stadium gekeken worden hoe het er in het echt uit ziet. We hebben nog ruim de tijd en door middel van feedback staat er straks in 2020 een super mooi, gaaf ziekenhuis."