Drastische daling van zondagamateurvoetballers in Overijssel

Het rijtje voetbalclubs dat de overstap van zondag naar zaterdag maakt, groeit gestaag. Clubs als PH (Almelo), Wilhelminaschool (Hengelo) en AJC'96 (Losser) maakten de overstap al. Afgelopen weekeind werd bekend dat ook Tubantia (Hengelo) met een prestatie-elftal op zaterdag begint. En komende maandag is er bij GFC in Goor een bijeenkomst waarbij de leden van die club worden gepolst om over te stappen naar het zaterdagvoetbal.

Sterke daling

De terugloop op zondag is in harde getallen te merken. In de districten Noord en Oost is het aantal seniorenteams in vier jaar gedaald van 2601 naar 2365, dat is een vermindering van ruim negen procent. Op zaterdag is dat aantal juist gegroeid met ruim vijf procent van 1942 naar 2051.

De KNVB bekijkt de ontwikkelingen met argusogen: "We zien al enkele jaren in verschillende districten een verschuiving van het zondag- naar zaterdagvoetbal. Bij de seniorenteams spelen er landelijk nu ongeveer evenveel teams op zaterdag als op zondag (rond de 9500). Dit terwijl het aantal zondagsteams een aantal jaren geleden nog veel hoger lag (rond de 10.500)."

Landelijke trend

Overijssel is niet de enige regio waar de verschuiving zichtbare gevolgen heeft. "De overgang van zondag naar zaterdag is een trend die we niet alleen in de districten Noord en Oost zien, maar door heel het land. Overal is de verandering van zondag naar zaterdag procentueel ongeveer hetzelfde, alleen zie je deze trend in Zuid-Holland nog sneller gaan en in Limburg neemt juist het aantal zaterdagteams af. Het is echter lastig te voorspellen of deze trend zich door gaat zetten of dat stagneert", zo meldt de KNVB.