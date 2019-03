Praat mee over de toekomst van Overijssel

RTV Oost trok de afgelopen weken op vrijdagavond de provincie in met Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel. Wekelijks stond een ander thema uit Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel centraal. Vrijdag 15 maart is de laatste bijeenkomst. We zijn dan om 19.30 uur in Cultuurhuus Braakhekke in Bathmen. Je bent welkom om mee te praten!

Waar moeten de Provinciale Statenverkiezingen over gaan? Praat erover mee tijdens onze laatste meet up in Bathmen. Samen met provinciale politici en deskundigen gaan we op zoek naar de belangrijkste uitdagingen waar onze provincie de komende jaren voor staat. En jij kan meepraten, stemmen, discussiëren en vragen stellen. Dit is je kans om van Overijsselse politici te horen hoe zij denken over bijvoorbeeld betaalbare woningen voor jongeren en ouderen, maar ook om aan te geven wat volgens jou een belangrijk thema is voor deze verkiezingen.

Aanmelden

Iedereen die wil komen is welkom. Van te voren aanmelden is verplicht. Dat kan door een mail te sturen naar verkiezingen@rtvoost.nl o.v.v. meet up Bathmen. Je ontvangt een bevestigingsmail met uitnodiging.

Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel loopt vooruit op de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Net als de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen, besloot RTV Oost om samen met de inwoners van Overijssel een eigen verkiezingsprogramma te schrijven. Al het nieuws hierover en Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel vind je op www.rtvoost.nl/PS2019.