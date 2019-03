Jaap Stam: "De beslissing om PEC te verlaten heeft me ook veel pijn gedaan"

"Het was wel vrij een hectische week", begon Jaap Stam vandaag met een licht understatement aan zijn zoveelste interview. De trainer is op dit moment één van de meest besproken mensen in het betaalde voetbal nu deze week bekend werd dat hij naar Feyenoord vertrekt.

Langs het trainingsveld stonden tientallen journalisten om de voormalig international te bevragen over zijn overgang naar De Kuip. "Dat is wel moeilijk, want ik moet eigenlijk de volledige focus houden op PEC Zwolle. Dat verdient de club en we hebben nog wel wat werk te verzetten hier. Maar toch spelen er veel dingen door je hoofd", vervolgt hij.



Begrip

Stam heeft veel reacties gehad over zijn overgang naar Feyenoord én veel positief. Ook van de mensen uit Zwolle. "Dat vind ik wel erg mooi. Maar er zijn ook fans die zeggen dat het allemaal wel erg vroeg en snel is. En dat begrijp ik ook. Uiteindelijk doet het me ook wel pijn deze beslissing om PEC nu al te verlaten."



PEC Zwolle

De komende maanden is er dus ook maar één prioriteit voor Stam: lijfsbehoud veiligstellen met PEC Zwolle. "Daar moet alles op ingericht zijn. En dat ik Feyenoord een goede dienst kan bewijzen door zondag van AZ te winnen is dan maar zo. Laten we vooral onszelf een goede dienst bewijzen."