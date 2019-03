Treinverkrachter Zwolle hoort vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen

Tegen de zogenoemde Zwolse treinverkrachter is in hoger beroep vier jaar cel geëist. De man wordt ervan verdacht in mei 2015 een 12-jarig meisje uit Kampen te hebben verkracht in een trein vanuit Zwolle. "Vervolgens heeft hij haar achtergelaten zonder geld en telefoon, als een stuk vuil", zegt de officier van justitie. De man is eerder veroordeeld tot vijf jaar cel.

De man had afgesproken met het meisje op het station in Zwolle. Ze was er naartoe gelokt om een gestolen duur horloge met een diamant voor hem te verkopen. Maar omdat het meisje een vriend mee had genomen, vertrouwde Adam de situatie niet meer zegt hij zelf. Hij heeft haar toen meegenomen naar een ander perron en vlak voordat de trein wegreed een toilet ingetrokken.

Verkracht

Hij bedreigde haar met een mes en misbruikte het meisje, zegt het OM. Ze wist uiteindelijk op het station in Nijmegen haar vader te bereiken, die haar ophaalde. Adam zelf ontkent dat hij het meisje verkracht heeft. Wel erkent hij dat er orale seks is geweest. "Maar dat wilde ze zelf", zegt hij.

Spanje

De rechtbank veroordeelde hem eerder tot vijf jaar cel, terwijl er twee jaar was geëist. De rechtbank gaf toen als reden dat hij vaak niet op zittingen kwam en het erop leek dat hij was gevlucht. Eind zomer vorig jaar werd hij opgepakt in Spanje en naar Nederland overgebracht. Zelf zegt hij niet te zijn gevlucht: "Ik wilde gewoon even tot rust komen, bij mijn familie zijn. Ik wilde gewoon mijn hoofd sussen in Spanje."

MeToo

Het slachtoffer en haar moeder hebben in de rechtszaal laten weten wat ze van de verdachte vinden. "MeToo verbleekt bij jouw handelen", zegt de moeder. "Ik vind je een verachtelijk persoon, respectloos. Je hebt mijn kind haar jeugd ontnomen, een trauma bezorgd."

Het meisje zelf is onlangs flauwgevallen in de trein op weg naar een beurs. Ze had een herbeleving. "Elke keer als ik nu het woord 'verkrachting' hoor, dan schrik ik. Vroeger ging zoiets over iemand anders, maar nu gaat het over mij."

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak in de hoger beroepszaak.