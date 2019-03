Jongeren in Overijssel zijn trots op Grolsch, tradities en nuchterheid

Jongeren in Overijssel (tussen de 18 en 34 jaar) zijn het meest trots op Grolsch, op tradities zoals paasvuren, midwinterhoornblazen en dorps- en volksfeesten en de nuchtere mentaliteit. Overijsselaars van 50 jaar en ouder zijn vaker trots op de natuur, de ruimte, het landschap en het water. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de regionale omroepen en de NOS.

Onderzoeksbureau I&O Research onderzocht het regio- en provinciegevoel van Nederlanders. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen (57 procent) zich in de eerste plaats Nederlander voelen. In Overijssel voelt 56 procent zich in eerste plaats Nederlander. Dat is in de meeste provincies het geval, maar in drie provincies ligt dat anders: Groningers, Friezen en Limburgers voelen zich meer verbonden met de provincie dan met Nederland.

Overijssel wijkt af van het landelijke beeld als het gaat om de verbondenheid die we hier voelen met de regio waar we wonen. De Overijsselaar voelt zich meer verbonden met de streek (Twente, Salland) waar ze wonen, dan met de provincie.

Overijssel is trots op...

De natuur, gemeenschapszin en nuchterheid maken de inwoner van Overijssel trots. I&O Research vroeg de deelnemers aan het onderzoek een keuze te maken uit een lijst met mogelijkheden waar inwoners van Overijssel trots op kunnen zijn. In de tabel hieronder staan de meest gegeven antwoorden.

Op welk fenomeen uit Overijssel bent u het meest trots? (max 2 antwoorden).

(Basis alle respondenten uit Overijssel n=1348)

Totaal 18-24 jr. 25-34 jr. 35-49 jr. 50-64 jr. 65+ Natuur/landschap/ruimte/water 33% 18% 28% 31% 35% 39% Gemeenschapszin (noaberschap) 26% 27% 24% 25% 28% 26% Nuchterheid 25% 31% 32% 28% 23% 16% Tradities paasvuren / midwinterhoornblazers / ambachten / dorps- en volksfeesten 19% 34% 16% 22% 18% 12% Coulisselandschap 13% 0% 7% 9% 17% 20% Taal / dialect 10% 10% 11% 9% 12% 9% Grolsch 4% 19% 5% 4% 4% 1%

Landelijk is men trots op...

Het meest trots is men in het algemeen op de natuur en de mentaliteit van de provinciegenoten, gevolgd door binnenstad/stadsgezicht, cultuur en traditie of bedrijf/economie.

Opvallend is dat sportprestaties en individuele personen nauwelijks tot trots leiden. Anders dan misschien gedacht, worden voetbalclubs niet erg vaak genoemd als reden tot trots. Feyenoord is daarop een belangrijke uitzondering: 14 procent van de Zuid-Hollanders noemt de Rotterdamse club als reden om trots te zijn op hun provincie.



Ook opvallend is het verschil in trots tussen jongeren en ouderen. Jongeren roemen vooral de mentaliteit van de mensen. In het zuiden is dat de gemoedelijkheid, in de noordelijke en oostelijke provincies vooral de nuchterheid. In Groningen is nuchterheid zelfs het meest genoemde aspect.

Ouderen zijn juist meer trots op de natuur in hun provincie: heide, bos, het landschap, de zee en de duinen. Vooral in Drenthe, Gelderland en Zeeland vindt men de natuur erg belangrijk.

Schaamte is er nauwelijks

Er is de inwoners ook gevraagd of men zich wel eens schaamt voor de provincie waarin men woont. 80 procent van de Overijsselaars gaf als antwoord 'nooit'. Als inwoners van Overijssel zich al schamen voor iets uit hun provincie dan is het voor de mentaliteit van de mensen (7 procent) en de taal/dialect (6 procent), hoewel 10 procent zegt dat ze daar juist trots op is.

De resultaten per provincie in het kort Drenthe Drenten zijn trots op hun heide en bos en op hun nuchterheid. Jongeren zijn verder trots op de TT van Assen en het voetbal van FC Emmen, dat als kleine club de eredivisie heeft gehaald. Oudere Drenten zijn vaker trots op de natuur. "De vele bossen, heidevelden en kleine dorpjes geven je het gevoel even terug te zijn in de tijd van Wim Sonnevelds liedje Het Dorp". Grootste Drenten: Daniel Lohues (12%), Bartje (6%), Relus ter Beek (5%). Flevoland Een kwart van de Flevolanders zegt trots te zijn op de inpoldering van hun provincie, daarbij is geen verschil tussen jong en oud. Iemand zegt: "Flevoland is één groot en uniek kunstwerk". Zoals ook in andere provincies noemen ouderen vaker de natuur en de weidsheid van het landschap. Jongeren zijn trots op de festivals en het Walibi pretpark. Grootste Flevolanders: Cornelis Lely (24%), Annemarie Jorritsma (6%), Ali B (4%). Friesland Veel Friezen zijn trots op hun taal, 59 procent noemt dit bij de belangrijkste dingen. Jongeren zijn daarnaast ook erg trots op de mentaliteit van hun provinciegenoten: nuchter, betrouwbaar, recht door zee, trots. Ouderen noemen vaker de natuur, het landschap en de Elfstedentocht. Daarnaast is men vaak trots op de cultuur en de tradities: Leeuwarden als culturele hoofdstad, kaatsen, skûtsjesilen, suikerbrood. Grootste Friezen: Grutte Pier (36%), Foppe de Haan (8%), Abe Lenstra (7%). Gelderland De natuurgebieden zijn de grote trots van Gelderland, vooral ouderen vinden dat belangrijk. "Wat een rijkdom aan natuur om heerlijk in rond te struinen". Jongeren zijn vaker trots op de steden, voetbalclub De Graafschap en de nuchterheid. In Gelderland laten mensen zich niet snel gek maken en staan mensen voor elkaar klaar. "Mensen kijken hier naar elkaar om". Ook zijn veel Gelderlanders trots op de gemoedelijkheid van de mensen, het cultureel erfgoed en de geschiedenis van steden als Arnhem en Nijmegen. Grootste Gelderlanders: Karel van Gelre (6%), Clemens Cornielje (4%), Bennie Jolink (3%). Groningen Groningers zijn trots op hun nuchterheid. Vooral jongeren vinden dat mooi. Zij zijn ook trots op de stad en de FC Groningen. Oudere Groningers hechten meer aan de ruimte en de weidsheid van het landschap, de geschiedenis en het cultureel erfgoed. Ook Groningers die het Gronings zelf niet spreken weten het te waarderen: "Ik spreek het Gronings zelf niet, maar wanneer ik het hoor, voel ik verbondenheid". Grootste Groningers: Ede Staal (27%), Arjen Robben (16%), Aletta Jacobs (9%). Limburg De gemoedelijkheid en een Bourgondische levensstijl zijn ook voor de meeste Limburgers redenen om trots te zijn, maar ook carnaval (vastelaovend) en het dialect scoren in alle leeftijdsgroepen zeer hoog. Veel Limburgers vinden dat het dialect gekoesterd moet worden, omdat het een belangrijke verbindende factor is en de zachte g de bewoners iets eigens geeft. Jongeren noemen nog specifiek de Limburgse vlaai, ouderen wijzen ook op het cultureel erfgoed en de geschiedenis van de provincie. Grootste Limburgers: Toon Hermans (20%), André Rieu (12%), Frans Timmermans (8%). Noord-Brabant Met grote afstand noemen de Brabanders de gemoedelijkheid en de Bourgondische levensstijl als reden voor trots. Carnaval is erg populair onder jongeren, net als de mentaliteit, voetbalclub PSV en de steden in de provincie. "Als er zelfs mensen van over de grens komen shoppen, tsja...".Oudere Brabanders noemen vaker natuurgebieden en de economie en innovatie: "Brabant heeft een bloeiende maakindustrie en met Eindhoven Brainport lopen we voorop in de technische ontwikkelingen. Vooral met bedrijven als Philips, ASML en VDL". Grootste Brabanders: Guus Meeuwis (36%), Frits Philips (11%), Vincent van Gogh (5%). Noord-Holland Noord-Hollanders zijn vooral trots op de zee, het strand en de duinen. En in iets mindere mate ook op de nuchterheid van de inwoners, Amsterdam en de andere steden, de geschiedenis en het voetbal van Ajax en AZ. Jongeren noemen ook het dialect en het harde werken: "Nuchter, geen poeha, zeggen zoals het is". Grootste Noord-Hollanders: Johan Cruyff (11%), Eberhard van der Laan (9%), Marco Borsato (5%). Overijssel De natuur, gemeenschapszin (noaberschap) en nuchterheid maken de inwoners van Overijssel trots. Ook hier zijn de ouderen vaker trots op de natuur, zoals het coulisselandschap. Jongeren zijn trots op Grolsch en de tradities (o.a. de Paasvuren) van hun provincie. Alles is goed bereikbaar: "Binnen een kwartier ben je in de natuur, maar ook binnen een kwartier in het centrum". Grootste Overijsselaren: Herman Finkers (36%), Willem Wilmink (13%), Ilse de Lange en Thorbecke (4%) Utrecht Utrechters zijn vooral trots op de stad, de Dom en de natuur van de Vechtstreek en de Utrechtse Heuvelrug. Jongeren zijn daarnaast ook vaker trots op FC Utrecht en de mentaliteit van de mensen. Oudere inwoners wijzen vaker op de grachten van Utrecht en het cultureel erfgoed van de provincie. Grootste Utrechters: Anton Geesink (20%), Dick Bruna (8%), Henk Westbroek (8%). Zeeland Zeeuwen ontlenen hun trots vooral aan de zee, de kust en de duinen, Ouderen noemen vaak de Deltawerken, voor jongeren telt de mentaliteit van nuchterheid en hard werken zwaar, evenals het dialect: "De Zeeuwse taele is de mooiste van allemaele!" Zeeuwen zijn ook trots op de wapenspreuk 'Luctor et Emergo' (Ik worstel en kom boven), de rust en de geschiedenis van Zeeland. En niet te vergeten de mosselen. Grootste Zeeuwen: Michiel de Ruyter (45%), Annie M.G. Schmidt (2%). Zuid-Holland Ook in Zuid-Holland is men trots op de zee, het strand en de duinen. Voor jongeren telt ook Feyenoord, de stad Rotterdam en het Rotterdamse dialect. "De skyline in de nacht geeft keer op keer kippenvel wanneer je over de Erasmusbrug rijdt". Oudere inwoners zijn naast de natuur ook trots op de havens van Rotterdam en de cultuur van de provincie. "Er is altijd veel te doen en te bekijken in de musea"en "Zuid-Holland heeft met het Residentie Orkest en het RPhO een paar prachtige orkesten". Grootste Zuid-Hollanders: Ahmed Aboutaleb (20%), Koning Willem Alexander (10%), Pim Fortuyn (5%).