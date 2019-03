CDA wil Overijssels theater- en filmfonds ter waarde van 1 miljoen euro

Een Overijssels Theater- en filmfonds ter waarde van 1 miljoen euro moet de realisatie van meer theater- en filmproducties mogelijk maken in de provincie. Het is een voorstel van het CDA, dat met het fonds meer zogenoemde community theaterproducties als 'Het verzet kraakt' en 'Stork' mogelijk wil maken. Die waren een groot succes en droegen positief bij aan het imago van Almelo, Hengelo en de streek.

Er staan nieuwe producties op stapel in Enschede over Monseigneur Ariëns en in Rijssen over de jutestakingen bij de Ter Horst fabrieken.

Ook 'Hanna van Hendrik' gaat een groot spektakel worden', deze zomer op vliegbasis Twente. Voor de voorstelling werd meer dan 600.000 euro gedoneerd door lokale, particuliere donateurs.

"Het CDA wil dat de provincie aan de slag gaat met stimuleringsbeleid voor dergelijke theater- en filmproducties. Het fonds is ter aanvulling op sponsoring van bedrijven en andere subsidiebronnen waardoor meer theater- en filmproducties in Overijssel mogelijk worden", legt fractievoorzitter Eddy van Hijum uit.

Koesteren en uitbouwen

"Het zijn vaak producties over een historisch thema waarbij professionele en amateurspelers samenwerken. Ook zijn er veel vrijwilligers betrokken bij de organisatie en uitvoering. Bij Het Verzet Kraakt en Stork kwamen duizenden bezoekers kijken en ze zijn natuurlijk ook een broedplaatsen voor talentontwikkeling. Dit moeten we koesteren en uitbouwen”, zegt van Hijum.



“Ik had het grote voorrecht als zanger mee te kunnen doen aan Het Verzet Kraakt", vertelt Statenlid Jeroen Piksen. "Wat mij het meest is bijgebleven is de trots van honderden Tukkers uit Almelo en omstreken dat zij als vrijwilliger zoveel konden bijdragen dit spektakelstuk en daarvoor ook de verdiende waardering ontvingen”.



Mens centraal

De afgelopen vier jaar waren herstel van de economie en werkgelegenheid de belangrijkste thema’s. De komende Statenperiode wil het CDA ook het accent leggen op de mens en de samenleving, bijvoorbeeld door te investeren in sociale kwaliteit, sport en cultuur."We hebben als provincie de laatste jaren naast grote ook veel kleine evenementen kunnen steunen. Het is nu tijd om ook meer naar cultuur te kijken", zegt Statenlid Susan Faal.

Cultuur centraal

Tijdens de vierde meet up, vanavond in Diepenheim staat het thema cultuur centraal. Inwoners van Overijssel kunnen dan in gesprek met politici uit de provincie en mensen uit de kunst- en cultuurwereld. De avond begint vanavond om half acht, inloop is vanaf zeven uur. Iedereen die het leuk vindt om mee te praten, kan naar Diepenheim komen. De locatie is herberg De Pol aan de Raadhuisstraat in Diepenheim.

Wil je meer weten over de Provinciale Statenverkiezingen? Kijk op onze verkiezingssite.