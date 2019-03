Peterson wil spelen met masker, maar Wormuth houdt slag om de arm

Het is nog onduidelijk of Kristoffer Peterson zondag mee kan doen als Heracles Almelo op bezoek gaat bij FC Emmen. De vleugelaanvaller kampt met een gebroken neus en krijgt vandaag een masker aangemeten in Waalwijk.

"Als je aan Kris vraagt of hij kan spelen, zegt hij ja", zegt trainer Frank Wormuth. "Maar we zullen voorzichtig moeten zijn. Zaterdag gaan we nog een paar keer testen en dan gaan we kijken hoe het gaat met koppen." Peterson kreeg wel ander goed nieuws te horen deze week. De Zweedse bondscoach heeft hem weer eens opgenomen in de voorselectie voor het nationale elftal.

Tegen FC Emmen zal Dos Santos mogelijk de vervanger zijn van Peterson. Duarte krijgt weer een plaats op het middenveld. In de verloren thuiswedstrijd verving hij de geschorste Osman op het middenveld, nu neemt hij de plek in van Jesper Drost die een schorsing kreeg van drie wedstrijden na zijn rode kaart van vorige week. Joey Konings kampt nog met een rugblessure en is er zondag in Emmen niet bij.

FC Emmen-Heracles Almelo begint zondag om 14:30 uur en is te volgen op De Oosttribune bij Radio Oost.