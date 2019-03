Van Afghanistan naar Paleis Soestdijk: Joop uit Geesteren uithangbord voor zorgsector

Hij begon zijn carrière met het laden van een Leopard-tank, ging op missie naar Afghanistan maar sinds zes jaar werkt hij in de zorg. Vandaag is hij één van de veertien gelukkigen die in het zonnetje worden gezet op Paleis Soestdijk: Joop Klein Haarhuis uit Geesteren. Hij is één van de vaandeldragers in de Week van de Zorg en Welzijn.

“Ik was 17 jaar oud, jong en onbezonnen. Niet wetend wat je gaat doen. Ik denk dat iedereen wel zo’n fase heeft gehad. Ik kreeg een brief thuis van defensie, dat je vrijwillig kon kiezen voor de dienstplicht. Toen leek mij dat laden van die tank wel een leuke functie. Dat heb ik ongeveer zes jaar gedaan.”



Hoewel zijn ouders instemden met een carrière bij defensie, gaven ze hem wel een voorwaarde mee. “Ik moest tijdens mijn diensttijd een diploma halen. “Uit testen kwam naar voren dat de zorg wel iets voor mij was. Ik had daar zelf nooit in verdiept. En toen ben ik begonnen in de sociaal-pedagogisch-werkende-opleiding SPW4.”



Helpen

De overgang van defensie naar een beroep in de zorg lijkt groot, maar Klein Haarhuis ziet overeenkomsten. “Op beide vlakken help je de samenleving, zowel in defensie als in de zorg. Uiteindelijk zijn er andere interesses. Je ontwikkelt je door en kijkt verder naar wat je mooi vindt in het leven. Dat doe ik ook in mijn werk, mensen op andere vlakken proberen te helpen.”



Dit jaar is het thema zij-instromers. Ik ben er daar ook één van. Het is een heel veelzijdig beroep. Je kunt jezelf tegenkomen. Sommigen staan daar wel op te wachten, anderen niet. Het is een heel dankbaar beroep. Je moet het niet doen voor het geld. Je doet het echt voor de dankbaarheid van de familie en de bewoners zelf. Dat vind ik interessant. Dat is hetgeen waar je het voor doet.”