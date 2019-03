Voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle wil niet praten over opvolger van Jaap Stam

Voor de tweede keer op rij gaat het de dagen voor de wedstrijd van PEC Zwolle niet over de wedstrijd zelf, maar over heel andere zaken. Was de vorige keer de verplaatsing van het duel met Ajax het gesprek van de dag in Zwolle, dit keer gaat het over Jaap Stam, de vertrekkende trainer.

Want wie wordt de opvolger van Stam bij PEC Zwolle? Dick Lukkien, nu nog FC Emmen, of misschien toch de huidige trainer van VVV Venlo, Maurice Steijn? Voorzitter Adriaan Visser wil er niets over zeggen. Want er zijn belangrijker zaken.

Voetbalwedstrijden winnen

"De komende zes, zeven, acht weken moeten wij voetbalwedstrijden winnen en zorgen dat we in de eredivisie blijven", vat Visser de opdracht voor trainer en selectie krachtig samen. Even geen 'geleuter' over wie de nieuwe trainer wordt.

soms moet je stoppen met al dat geleuter. Adriaan Visser (voorzitter PEC Zwolle)

"Ook dat prachtige businessplan is niet aan de orde", vult Visser zelf in. Hoe zat dat ook alweer, met dat businessplan? In juli maakte PEC Zwolle bekend dat de club de aanval wilde inzetten op de subtop door aandelen te verkopen. Met het extra geld moest PEC Zwolle structureel gaan strijden om de plaatsen vier tot en met acht in de eredivisie en gemiddeld eens in de twee seizoenen Europees voetbal spelen.

De realiteit is al een tijdje anders in Zwolle, maar door het vertrek van Stam wil de ambitieuze voorzitter van de club er even niks over horen. "Die aandelen gaan in de ijskast. Die worden alleen maar meer waard als we in de eredivisie blijven. Soms moet je stoppen met al dat geleuter."

Duel met Ajax

De gedachten van Visser gaan nog eens naar het duel met Ajax in de Johan Cruijff Arena. Het duel dat eigenlijk vorige week had moeten worden gespeeld maar door de KNVB in het belang van het Nederlands voetbal werd verplaatst. Om Ajax alle tijd en ruimte te geven om zich goed voor te bereiden op het duel met Real Madrid in de Champions League.

Misschien, heel misschien, neemt Ajax-trainer Erik ten Hag nog wel even de tijd om na de winst in de Champions League in zijn dankwoord PEC Zwolle te noemen. Te bedanken voor het afblazen van een kort geding zodat het duel met Ajax gewoon kon worden verplaatst. En zijn ploeg de kans kreeg te excelleren in Madrid.

Niet te meten

"Wat hadden we dan moeten doen?", vraagt de nog steeds getergde voorzitter van PEC Zwolle zich af als hem gevraagd wordt naar de gang van zaken rond het verplaatste duel met Ajax. "De schade die wij lijden omdat we drie keer op rij moeten spelen, is niet te meten. Dat we daarom degraderen kun je niet hard maken."

Visser zal nu verhaal gaan halen bij de KNVB en de ECV. "We zullen daar ons punt aan de orde stellen en hopelijk krijgen we dan nog een vorm van genoegdoening."

de schade die wij lijden omdat we drie keer op rij moeten spelen, is niet te meten. Adriaan Visser (voorzitter PEC Zwolle)

Interessant wordt het trouwens nog wel de komende weken, denkt Visser. Want wat gaat de KNVB doen met Ajax nu de club zich geplaatst heeft voor de kwartfinale? "Ik ga er van uit dat ze twee wedstrijden verplaatsen in de kwartfinale en twee in de halve finale en daarna nog acht als Ajax zich plaatst voor de finale."

Uitspreken

Het klinkt grappig, maar de ondertoon is wel degelijk serieus. "De KNVB had een waardeloos verhaal. Maar wat was het alternatief? Onder een tafel gaan zitten mokken dat wij gelijk hadden? We dachten: laten we ons standpunt maar breed uitdragen en dan horen we het wel."

De handen van Visser jeuken nog. "De voorzitter van de arbitragecommissie zei het zelf ook. Zijn handen jeukten toen hij zei dat ze zaak niet ontvankelijk was, want hij had zich er zo graag over willen uitspreken."