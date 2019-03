Veel politie op de been bij ontmanteling zendmast etherpiraten Staphorst

Er is veel publiek en politie op de been bij het weghalen van een grote zendmast aan de Vlakkenweg.

Gisteren waren er ook al acht zendmasten weggehaald in het buitengebied van Staphorst en Nieuwleusen. De piraten zenden uit en storen daarbij op de legale radiozenders.

De actie was op initiatief van Agentschap Telecom (AT) en de gemeente Staphorst. Het illegaal uitzenden wordt gezien als een economisch delict. Het AT houdt geregeld acties. Eerder gaf het Agentschap al aan dat de sfeer rond etherpiraten steeds grimmiger wordt.

'Overdreven machtsvertoon'

De mensen die kijken bij het weghalen van de zendmast aan de Vlakkenweg noemen het overdreven machtsvertoon van de gemeente en de politie; "Deze zendmast stoort niet op de ether, hij stond überhaupt niet aan. En ze storen ook niet op de 112 frequentie, die gaat niet via deze weg."

Vuurwerk naar agenten

De politie geeft aan dat de sfeer inmiddels rustig en gelaten is. Eerder deze avond moest de politie ingrijpen toen omstanders de aanwijzingen van agenten niet opvolgden. Op het moment dat de zendmast naar beneden werd gehaald wilden die het publiek op afstand houden, vanwege de veiligheid. Toen een aantal mensen niet luisterden en met vuurwerk begonnen te gooien greep de politie in, daarbij is de wapenstok gebruikt. Er is niemand aangehouden of gewond geraakt.