De Oosttribune in het kort: "Vraag me af of Stam echt wat neer kan zetten in De Kuip"

In De Oosttribune hebben Bert van Losser, Bas Nijhuis en Tijmen van Wissing vanmiddag weer het voetbal in Overijssel weer onder de loep genomen.

Daarbij ging het uiteraard over het vertrek van PEC Zwolle-trainer Jaap Stam naar Feyenoord, werd er teruggeblikt op de bizarre voetbal midweek die achter de rug is en kwam ook de VAR aan bod.

Heb je de uitzending niet gezien? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in nog geen vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

Ook als podcast

Je blijft nu nog makkelijker op de hoogte. We bieden De Oosttribune ook aan als podcast. Je kunt ons vinden in je favoriete podcast-app zoals Apple podcasts, Spotify of Stitcher. Als je jezelf abonneert krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is.