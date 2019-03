FC Twente pakt derde periode na veelbewogen avond bij TOP Oss

FC Twente heeft op bezoek bij TOP Oss de derde periode binnengesleept. In Noord-Brabant werd het 0-2 voor de ploeg van trainer Marino Pusic. Een smet op het duel was dat de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd na ongeregeldheden op de tribune.

In Oss kende FC Twente een droomstart. Een voorzet van gelegenheidsrechtsback Peet Bijen werd via Hennos Asmelash in eigen doel gewerkt, waardoor de Tukkers al na vier minuten de leiding namen. En daar was ook alles mee gezegd. FC Twente legde een beroerde eerste helft op de mat en mocht van geluk spreken dat het geen tegentreffer moest incasseren. Huseyin Dogan, die keer op keer ontsnapte aan de aandacht van zijn Twentse cipiers, kwam tot driemaal toe oog in oog met Joël Drommel, maar verzuimde de trotse koploper voor de rust pijn te doen.

Cantalapiedra op zijn Messi's

In de tweede helft trok FC Twente de lijn van het povere spel door. Het enige moment van opwinding aan de zijde van FC Twente kwam in eerste instantie Aitor Cantalapiedra. De Spanjaard slalomde op zijn Messi's langs zijn tegenstanders, stak ploeggenoot Javier Espinosa op geniale wijze de diepte in, maar zijn landgenoot stuitte op een Brabantse verdediger. De grootste kans was wederom voor de thuisploeg. Invaller Delano Ladan kwam een teenlengte tekort om een fraaie aanval te verzilveren.



Ongeregeldheden

Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd gooide Xandro Schenk het duel echter definitief in het slot. De mandekker knikte een vrije trap van Cantalapiedra achter de touwen en tilde de stand naar 0-2. Hierna ging het volledig mis in het Frans Heesenstadion. Supporters van TOP Oss zochten de confrontatie met die van Twente, waarna het bijna tot een handgemeen kwam. Scheidsrechter Allard Lindhout staakte het duel zo'n twintig minuten. Toen de rust was wedergekeerd, werden de laatste drie minuten uitgespeeld.



Periodekampioen

Door de 0-2 zege op bezoek bij TOP Oss en het gelijkspel van MVV op bezoek bij Almere City, heeft FC Twente de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie gegrepen. Naast het Bronzen Kampioensschild ligt er voor FC Twente ook een financiële bonus klaar. De winnaar van de periode krijgt namelijk 60.000 euro.

TOP Oss - FC Twente 0-2

0-1 e.d. Asmelash (4)

0-2 Schenk (86)

Arbiter: Lindhout

Geel:

TOP Oss: Olij; O. Rommens, Janssen (Touré/88), Asmelash, Nieveld, Van der Sluys; P. Rommens (Van der Biezen/83), Kaak, Overgoor (Ladan/69); Smeets, Dogan.



FC Twente: Drommel; Bijen, Gonzalez, Schenk, Ricardinho; Cantalapiedra, Smith, Brama, Espinosa (Hamdaoui/78); Oosterwijk (Boere/69), Friday (Wieffer/88).

