Go Ahead Eagles boekt nipte zege op bezoek bij FC Volendam

Go Ahead Eagles heeft drie belangrijke punten behaald op bezoek bij FC Volendam. In het Kras Stadion werd het 0-1 door een doelpunt van Bruno Andrade.

Go Ahead Eagles de dirigent, FC Volendam het koor. De Deventer ploeg sloeg de maat aan De Dijk, maar liet na dit in cijfers uit te drukken. De equipe van trainer John Stegeman creëerde zeven (!) opgelegde kansen voor de rust, maar moest eerst wakker worden geschud door FC Volendam alvorens het er ook daadwerkelijk eentje benutte.



Andrade breekt de ban

Nadat onder meer Richard van der Venne, Thomas Verheydt en Jaroslav Navrátil er niet in slaagden FC Volendam-doelman Jordi van Stappershoef te passeren, kreeg de thuisploeg zelfs de beste kans van de wedstrijd. De lat voorkwam echter dat Gijs Smal de 0-1 aantekende. Na een half uur voetbal drukten de Deventenaren het kwaliteitsverschil alsnog uit in de score. Go Ahead Eagles gleed soepeltjes door de Volendamse defensie, waarna Andrade fungeerde als eindstation. Met een lage schuiver in de verre hoek passeerde hij Van Stappershoef.



Deul mist vanaf de stip

Amper onderweg in de tweede helft kreeg FC Volendam een strafschop. Hobie Verhulst wilde een voorzet vangen, maar in zijn vlucht naar de bal torpedeerde hij Cas Peters, waarna scheidsrechter Alex Bos naar de stip wees. Tot opluchting bij alles en iedereen Go Ahead Eagles schoot Boy Deul naast.



Go Ahead Eagles in de achteruit

FC Volendam nam langzaamaan het heft in handen en zorgde ervoor dat Go Ahead Eagles in het laatste kwart van de wedstrijd steeds verder achteruit moest. Kevin Visser leek tien minuten voor het einde de gelijkmaker aan te tekenen, maar zijn schot scheerde rakelings langs het doel van Verhulst. Zodoende bleef het bij 0-1 in Volendam, waardoor Go Ahead Eagles drie belangrijke punten meeneemt naar Deventer.

FC Volendam - Go Ahead Eagles 0-1



0-1 Andrade (31)

Arbiter: Bos

Geel: Bäly, Peters, Visser; Bakx, Van Moorsel

Bijz: Deul mist pen. (53)

FC Volendam: Van Stappershoef; Betti, Tol, Bäly, Smal; Visser, Vlak (Kaars/81), Deul; Doodeman, Peters (Kok/69), Berenstein (Antwi/46).



Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Bliek, Baas; Bakx, Van Moorsel, Van der Venne (Dzepar/89); Navratil, Verheydt (Pouwels/62), Andrade (Dekker/71).

