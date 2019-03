'Kunst kost geen geld, het levert juist geld op!'

"Wanneer politici meer aandacht krijgen voor de opbrengsten van kunst, dan komt er in de samenleving vanzelf een kantelpunt waarbij de kostenkant voor de maatschappij bijzaak wordt", aldus Schafrat. Het frustreert de Twentse ondernemer dat de discussie over kunst bijna alleen maar over kosten gaat.

Successen benoemen

Schafrat haalde in zijn betoog het voorbeeld aan van een bevriende bibliotheekdirecteur, die steevast tijdens zijn speeches alles successen benoemde die werden behaald op het gebied van bezoekersaantallen en bestrijding van laaggeletterdheid. De directeur herhaalde het zo vaak dat uiteindelijk niemand het meer over de gemaakte kosten had, alleen nog maar over de opbrengsten. Volgens Schafrat zou zo ook over succesvolle kunstprojecten gepraat moeten worden.

Schamel uurloon

Het kunstenaarschap is volgens Schafrat een serieus vak. Alleen valt er inmiddels slechts door een enkeling iets mee te verdienen. "Het overgrote deel werkt voor een uurloon, waar mijn 18-jarige neefje nog nauwelijks z'n bed voor uitkomt."

Het betoog kreeg steun vanuit het publiek. Adri Karsenberg van Poppodium Metropool in Hengelo herkent het beeld dat iedereen het maar heeft over de hoge kosten voor kunst en cultuur, terwijl de overheid er maar relatief weinig geld voor uittrekt.

Schilder Martin-Jan van Santen uit Kampen weet niet hoe lang hij nog zijn vak kan blijven uitoefenen binnen het huidige politieke klimaat. In zijn stad zijn nauwelijks nog ateliers te vinden, omdat het huren van ruimte onbetaalbaar wordt. Het baart de schilder grote zorgen.

Eigen broek ophouden

De aanwezige provinciale politici in Diepenheim leken niet erg onder de indruk van deze noodkreet van kunstenaars. Partijen bleven bij hun standpunt en toezeggingen voor extra steun of budget werden niet gedaan. Jeanet Nijhof van de PVV maakte opnieuw duidelijk dat kunstenaars vooral hun eigen broek moeten ophouden.

Verkiezingsprogramma van Overijssel

De meet up van RTV Oost in Diepenheim was de vierde in een serie van vijf. Tijdens deze meet ups praten belangstellenden, vertegenwoordigers van betrokken instellingen en organisaties en politici over de thema's van het verkiezingsprogramma van Overijssel. Het document werd geschreven door inwoners van Overijssel in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart.

Uit het verkiezingsprogramma blijkt dat Overijsselaars op het gebied van kunst en cultuur vooral het beschermen van monumentale gebouwen, bibliotheken en de streektaal hoog in het vaandel hebben staan.

Kieswijzer

Meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen en een kieswijzer vindt u hier.