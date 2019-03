Mansfield brengt Reisopera naar het Nederlands, een piepjong publiek en Zwarte Cross

Eindelijk staat de Nederlandse Reisopera op de Zwarte Cross! schrijft de organisatie. 'We maken muziektheater' zegt directeur Nicolas Mansfield, 'en dat is een breed concept', legt hij uit. Mansfield vond het geweldig dat de Reisopera benaderd werd en zegde meteen toe.

Liefde en bedrog op de Zwarte Cross

Op de Zwarte Cross brengt de Reisopera 40 minuten lang een ingedikte Il Barbiera di Siviglia, een meesterwerk van de komische Italiaanse opera van Gioacchino Rossini. Over de liefde van een graaf die zich voordoet als de student Lindoro zodat zijn grote liefde Rosina hem niet kiest vanwege zijn titel en rijkdom, maar om hemzelf. 'Maar dat is niet het belangrijkste' wuift Mansfield weg, 'het gaat vooral om de muziek die je optilt en je aan het einde weer zachtjes laat landen'. Ook wordt er aan Zwarte Crossers een opera-workshop aangeboden door beroemde opera-sterren. 'Je hoeft niet te kunnen zingen, maar het helpt wel.'

Nicolas Mansfield, over de Zwarte Cross en een tipje van de sluier van L'Orfeo

Bruid Te Koop: volgende week wordt het programma voor het nieuwe seizoen gepresenteerd

Naast Il Barbiere di Siviglia, staat in het nieuwe seizoen dus ook L'Orfeo, de eerste opera ooit gecomponeerd, op het programma. Met volgens Mansfield een unieke inzet op de wijze waarop deze opera te zien is. Maar meer dan dat tipje van de sluier wil hij nog niet kwijt. De laatste grote reizende productie volgend seizoen wordt een Nederlandse vertaling. Der Verkaufte Braut (in het Tsjechisch Prodaná nevesta) van Bedrich Smetana (1824–1884) is op verzoek vertaald en wordt: Bruid te Koop. Een opera in het Nederlands voor het eerst in de geschiedenis van het gezelschap. Een enorme uitdaging, bevestigt Mansfield, maar waarom niet? Vele andere landen om ons heen kennen opera's in hun eigen taal.

Volgende week musical Sondheim in première

De Nederlandse Reisopera heeft tal van verrassingen in petto: zo gaat volgende week de musical A Little Night Music van de Amerikaan Stephen Sondheim in première. Een een geestige en gelaagde muzikale zedenkomedie over de seksuele stoelendans van vier koppels. Ze raken in een midzomernacht verstrikt in een reeks driehoeksverhoudingen. Een typische Mansfield-keuze, want hoe vreemd het ook lijkt om een musical te kiezen 'ook musical hoort bij het repertoire van de Nederlandse Reisopera' zegt Mansfield met klem. In dit geval met klassiek geschoolde én musical-zangers.

Nicolas Mansfield, over de komende première: de musical van Stephen Sondheim

'Cultuur is niet gratis'

Sinds kort kunnen kinderen meedoen aan een kinderkoor van de Reisopera. Binnen twee weken hebben zich al veertig kinderen aangemeld. 'Het is een kwestie van gunnen' benadrukt Mansfield 'ik heb wat bereikt in mijn leven omdat andere mensen mij iets hebben gegund'. Hij roemt de Enschedese Karine Roldaan, die de Theatermakerij in haar eentje draaiende houdt en jonge mensen de gelegenheid geeft aan muziek en theater te doen. 'Het is onze verantwoordelijkheid om elkaar daarbij te steunen. Voor het kinderkoor bijvoorbeeld vraag ik dan de genodigden die naar onze premières komen een bijdrage, cultuur is niet gratis'.

Mansfield over de oprichting van het kinderkoor: het is een kwestie van gúnnen