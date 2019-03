Hoofdklasse: Staphorst wint van Excelsior'31, Berkum in slotfase langs SC Genemuiden

Staphorst heeft vanmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Hoofdklasse B. In eigen huis werd titelconcurrent Excelsior'31 met 2-0 verslagen. Daarnaast won Berkum van SC Genemuiden en boekte DETO een knappe overwinning op SDC Putten. SVZW verspeelde in de slotfase kostbare punten tegen Buitenpost.

Staphorst schoot uit de startblokken en kwam al binnen een minuut op voorsprong via Pim de Jonge, die een hoekschop binnen wist te koppen. Excelsior'31 kreeg in het eerste bedrijf kansen via Joost Krijns en Boy Boeloerditi, maar wist de gelijkmaker niet te produceren. Na de rust had Cem Köse de 1-1 op het scorebord móéten zetten. Hij werd weggestoken door ploeggenoot Hielke Penterman en kwam oog in oog met René Oosterhof, die echter adequaat ingreep. Staphorst nam het heft weer in handen en creëerde kans na kans, maar schoot de wedstrijd pas in extremis in het slot. Van grote afstand tekende Martijn Brakke voor de 2-0 en daarmee de overwinning. Door de zege vergroot Staphorst het gat met Excelsior'31 tot acht punten, al heeft de Rijssense ploeg nog een wedstrijd in te halen. Urk, de andere concurrent, ging met 1-2 onderuit tegen ACV.

Berkum wint van SC Genemuiden

Staphorst - Excelsior'31 was echter niet de enige Overijsselse derby die op het programma stond. Ook Berkum en SC Genemuiden kruisten de degens. In een weinig enerverende wedstrijd kreeg SC Genemuiden de beste kansen, maar ging Berkum met de zege aan de haal. Chris van der Meulen bepaalde de eindstand een kleine tien minuten voor het einde op 1-0.

Knappe overwinning DETO

DETO heeft drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Op Sportpark Het Midden werd er met 2-0 gewonnen van middenmoter SDC Putten. Lesley Nahrwold en Kevin Aman waren verantwoordelijk voor de Vriezenveense doelpunten.

Zuur gelijkspel voor SVZW

Lange tijd leek het erop dat hekkensluiter SVZW zich zaterdagmiddag de meest gelukkige mocht noemen in het duel met Buitenpost. Al na zes minuten nam SVZW de leiding nadat Frank Smit de score opende. Twintig minuten voor tijd deed Buitenpost wat terug via Rob Dijkstra. Doordat Deniz Sahbaz in de 87e minuut SVZW op 2-1 schoot, had het er alle schijn van dat de drie punten in Wierden zouden blijven, maar niets bleek minder waar. Diep in blessuretijd bepaalde Rolf Dijk de eindstand op 2-2.

