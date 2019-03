Uitslagen zaterdagvoetbal: ZAC sterktste in Zwolse derby, eerste zege MVV'69

Na de inhaalweken was er vanmiddag weer een volledig programma in het amateurvoetbal. Drie ploegen behielden de ongeslagen status, ZAC won de stadsderby en MVV'69 boekte de eerste zege. Hieronder een overzicht.

In de 1e klasse D veranderde er bovenin weinig. De gehele top vijf kwam tot winst. Daarbij zit uit Overijssel alleen Go Ahead Kampen. De ploeg is vierde. De titelstrijd lijkt te gaan tussen NSC Nijkerk en Bennekom.

Sparta Enschede profiteerde van het puntenverlies van WVF in de 2e klasse H. Het staat nu tweede achter koploper DOS Kampen, dat zelf won van Vroomshoopse Boys.

In de 3e klasse C was de Zwolse derby tussen ZAC en Zwolsche Boys een prooi voor eerstgenoemde. De koploper won met 2-0. Onderin boekten hekkensluiter CSV'28 en de nummer voorlaatst Zalk een zege.

PH behield de ongeslagen status in de 3e klasse D door een 3-1 zege op Mariënberg. Naaste belager Bergentheim verloor en dus lijkt de titel voor PH een kwestie van tijd.

MVV'69 boekte de eerste zege in de 4e klasse D. In eigen huis won het van Wilsum en zorgt er daarmee voor dat SP Daarle de enige Overijsselse ploeg in het zaterdagvoetbal is die nog op de eerste winst wacht. Die ploeg pakte overigens wel het tweede punt van het seizoen tegen Bruchterveld.

AJC'96 en PW bleven ongeslagen in de 4e klasse F. AJC won simpel van DRC 2012 en PW was te sterk voor SC Rijssen.

