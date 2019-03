Koploper Staphorst loopt nog niet de polonaise: ''Dan sta je er weer heel anders voor''

Met een doelpunt in de eerste minuut van de kraker tussen Staphorst en Excelsior'31 was Pim de Jonge goud waard voor de ploeg van trainer Dennis van Toor. In blessuretijd scoorde ook Martijn Brakke nog, waardoor Staphorst uiteindelijk met 2-0 zegevierde.

"We begonnen heel goed en hij ging er vrijwel direct in. Dan begin je lekker aan de wedstrijd. Wij zaten er goed in en wonnen veel duels. Maar als het lange tijd 1-0 blijft, zie je dat zij ook dreigender worden. Dan ga je voor de 2-0", vertelt De Jonge na afloop.

Kansenfestijn

Aan mogelijkheden geen gebrek voor Staphorst. "Daar kregen we drie of vier honderd procent kansen voor, maar die gingen er allemaal niet in. Dan ben je bang dat zij de 1-1 nog maken, maar wij hebben Brakke. Hij voetbalt heerlijk dit seizoen en heeft er al aardig wat in liggen", vervolgt De Jonge, die zelf dus ook trefzeker was, voor de zesde keer alweer. "Ja. Een doelpunt met het hoofd, het gaat goed dit jaar."

Kampioenschap

Koploper Staphorst deed tegen Excelsior'31 dus uitstekende zaken in de race om het kampioenschap. "We staan nu eerste en willen zo hoog mogelijk eindigen. We gaan ervoor, maar dat doen vijf à zes andere ploegen ook. maar voor hetzelfde geld verliezen we twee wedstrijden en dan sta je er weer heel anders voor", aldus De Jonge.