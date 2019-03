Vrouwen FC Twente en PEC Zwolle naar halve finales KNVB Beker

In Hengelo werd het 2-1 voor Twente tegen Heerenveen. In de eerste helft waren er voor beide ploegen kansen, maar het openingsdoelpunt viel niet. Kort na rust was het wel raak. Joëlle Smits zette de thuisploeg op voorsprong. Ruim een kwartier voor het einde maakte Suzanne Admiraal gelijk. Jassina Blom was dicht bij een nieuwe voorsprong voor Twente, maar zag haar afstandsschot op de lat eindigen. Vijf minuten voor het einde scoorde ze echter wel en schoot Twente daarmee naar de halve finales.

PEC Zwolle langs Excelsior

PEC Zwolle plaatste zich door een zege op Excelsior. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al in de eerste minuut en kwam van Yvette van Daelen. Zij maakte met haar hak de 1-0. Ondanks enkele goede kansen scoorden beide ploegen daarna niet meer. Kort voor het einde kregen Van Daelen en Maxime Bennink nog een goede mogelijkheid op de beslissing, maar het bleef nog even spannend. In blessuretijd was Excelsior nog dicht bij de gelijkmaker, maar uiteindelijk trok Zwolle de winst over de streep.

PEC Zwolle viert de enige treffer van de wedstrijd (foto: Sportfoto-Oost)

Halve finales

Eerder vandaag haalden ADO Den Haag en Ajax de halve finales al. De loting voor de halve finales is straks.